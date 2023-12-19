В России собрались продавать одеколон, семечки и пиво под брендом «Слово пацана»

Частные предприниматели и небольшие компании из Москвы, Новосибирска и Хабаровска хотят выпускать под названием «Слово пацана» следующий мерч:

косметику (заявка относится к классу «шампуни, одеколон, пудра»);

ручные инструменты (бритвы, дрели, утюги, молотки);

домашние приспособления (тарелки, расчёски, подносы);

продовольственные товары (сосиски, семена подсолнечника, чипсы, кофе, чай);

безалкогольные и слабоалкогольные напитки (пиво, вода, квас, соки, лимонады, энергетические напитки);

настольные игры.

Заявку в Роспатент, по данным издания, отправило и издательство «Эксмо». Там хотят выпускать электронику и цифровые товары по мотивам сериала. Помимо печатных и электронных книг и рекламы, издательство претендует на выпуск:

изделий из бумаги и канцелярской продукции (афиши, журналы, тетради, авторучки);

домашних приспособлений (свечи, тарелки, расчёски);

одежды (ботинки, банданы, рубашки, футболки, головные уборы).

Ранее режиссёр Жора Крыжовников рассказал о финальной серии «Слова пацана», которую сначала слили в Сеть, а потом решили переснять.