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12:40, 19 декабря 2023
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В России собрались продавать одеколон, семечки и пиво под брендом «Слово пацана»

Пока зрители дожидаются переснятого финала хайпового сериала «Слово пацана», предприниматели думают, как заработать на его невероятной популярности. По данным «Ведомостей», в Роспатент уже поступило 5 заявок на регистрацию товарного знака, который совпадает с названием сериала. Рассказываем, что будут продавать в России под брендом «Слово пацана».

В России собрались продавать одеколон, семечки и пиво под брендом «Слово пацана»

© Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"/kinopoisk.ru

Частные предприниматели и небольшие компании из Москвы, Новосибирска и Хабаровска хотят выпускать под названием «Слово пацана» следующий мерч:

  • косметику (заявка относится к классу «шампуни, одеколон, пудра»);
  • ручные инструменты (бритвы, дрели, утюги, молотки);
  • домашние приспособления (тарелки, расчёски, подносы);
  • продовольственные товары (сосиски, семена подсолнечника, чипсы, кофе, чай);
  • безалкогольные и слабоалкогольные напитки (пиво, вода, квас, соки, лимонады, энергетические напитки);
  • настольные игры.

Заявку в Роспатент, по данным издания, отправило и издательство «Эксмо». Там хотят выпускать электронику и цифровые товары по мотивам сериала. Помимо печатных и электронных книг и рекламы, издательство претендует на выпуск:

  • изделий из бумаги и канцелярской продукции (афиши, журналы, тетради, авторучки);
  • домашних приспособлений (свечи, тарелки, расчёски);
  • одежды (ботинки, банданы, рубашки, футболки, головные уборы).

Ранее режиссёр Жора Крыжовников рассказал о финальной серии «Слова пацана», которую сначала слили в Сеть, а потом решили переснять.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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