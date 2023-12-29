В России старые водительские права продлят автоматом

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года», — говорится на сайте МВД.

Для продления не нужно обращаться в ГИБДД и вносить изменения в удостоверение.

Постановление правительства об автопродлении водительских прав действует с апреля 2022. Однако раньше автоматом продлевались удостоверения, которые должны были перестать действовать с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Камбин изменил этот период: теперь автопродление касается прав, срок действия которых истечёт до 31 декабря 2025 года включительно.

В каких случаях заменит водительские права всё равно придётся?

Изменились личные данные (имя, фамилия); Невозможно идентифицировать водителя из-за повреждения удостоверения; Права оформлялись на основании уже просроченных документов; Появились ограничения по здоровью (связанные с вождением)

Всего водительские права действуют 10 лет, потом их нужно менять. Иначе можно получить штраф — от 5000 до 15 000 рублей.