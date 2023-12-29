В России старые водительские права продлят автоматом
Россиянам продлят на три года истекающие в 2024–2025 годах водительские права, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она уточнила, что нововведение коснется водителей на личных авто и тех, кто водит машину по работе. Теперь в течение трех лет менять «просроченные» водительские удостоверения им не придётся, документы продлятся автоматически.
«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года», — говорится на сайте МВД.
Для продления не нужно обращаться в ГИБДД и вносить изменения в удостоверение.
Постановление правительства об автопродлении водительских прав действует с апреля 2022. Однако раньше автоматом продлевались удостоверения, которые должны были перестать действовать с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Камбин изменил этот период: теперь автопродление касается прав, срок действия которых истечёт до 31 декабря 2025 года включительно.
В каких случаях заменит водительские права всё равно придётся?
Изменились личные данные (имя, фамилия); Невозможно идентифицировать водителя из-за повреждения удостоверения; Права оформлялись на основании уже просроченных документов; Появились ограничения по здоровью (связанные с вождением)
Всего водительские права действуют 10 лет, потом их нужно менять. Иначе можно получить штраф — от 5000 до 15 000 рублей.