В России запретили продавать рамки-перевёртыши для скрытия номеров

Предложения купить устройства для скрытия номера авто от камер дорожной фиксации противоречат нормам закона «О безопасности дорожного движения», решил суд. Автовладельцев такие приборы подводят под штраф — в Росси наказывают за езду с нечитаемыми или видоизменёнными номерами на 500 рублей.

Прокуратура также потребовала убрать ещё одно объявление о продаже таких устройств — с сайта компании Tacticalbunker. Она торгует товарами для спорта, безопасности и тактики выживания. Суд иск удовлетворил, и объявления больше нет в интернете, сообщил ТАСС.

Речь идёт о рамке-перевёртыше для номерного знака. Она работает так: водитель нажимает на кнопку, после чего рамка поворачивается обратной стороной. Её можно оставить пустой или прикрепить туда другой номер. Такие устройства стоили от 2000 рублей.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли покупать машину, ввезённую в страну по параллельному импорту.