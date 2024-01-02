Волосы стали пачкаться быстрее? Обратите внимание на состав вашего шампуня

По словам эксперта, в основе любого средства — вода, а вот набор остальных компонентов постоянно меняется. Для того чтобы шампунь или гель для душа хорошо пенился, в него добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их ещё называют сульфатами. Они не только дают пену, но ещё и отвечают за очистку. Но есть те, которые не вредят волосам и коже, а есть те, которых стоит избегать. В число последних эксперт включила лаурилсульфат аммония (ALS) или натрия (SLS), лауретсульфат (ALES, SLES).

Сульфаты плохи тем, что для очистки волоса приподнимают чешуйки волоса и разрушают кератин. В результате волосы становятся тоньше и быстрее пачкаются. Получается, замкнутый круг. Для тонких волос лучше выбирать средства без лаурилсульфата. Они будут хуже пениться, но зато шевелюру не повредят.

Осторожнее стоит быть и с консервантами — парабенами и бензонатом натрия. Чем меньше срок годности у средства, тем лучше. Иначе есть риск получить аллергию и сухость волос. Важно следить и за уровнем рН. Лучше всего выбирать кислотные средства (рН ниже 7) — они очищают и редко вызывают аллергию.

Ещё стоит проверить, чтобы в составе не было натуральных или синтетических компонентов ароматических композиций и силиконов. А вот витаминов и провитаминов, масел и протеинов можно и побольше — от них проблем не будет.

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