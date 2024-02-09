Врач рассказал, у кого зубы заболят при простуде

Он отметил, что простуда сама по себе не может быть причиной болезни зубов, но вот процессы, которые происходят в организме во время ОРВИ, вполне могут вызвать обострение хронических или давних вялотекущих воспалений.

Причины зубной боли при простуде

Специалист рассказал, что прежде всего при простуде могут воспалиться десневые карманы, которые находятся около зубов. Проблема может проявляться кровоточивостью дёсен, отёчностью или пульсирующей болью при приёме пищи.

Также боль в зубе может усилиться из-за приёма лекарств от простуды. Препараты меняют кислотность слюны, которая становится агрессивной для эмали и разрушает её. Эмаль со временем становится шершавой и бактерии могут легко на ней закрепиться — это начало разрушения зуба. Такая боль, вероятно, пройдёт после приёма пищи или отмены препаратов, но это точно уже сигнал, что зуб разрушается.

Врач уточнил, что часто при снижении иммунитета в ротовой полости появляются стоматиты. Это заболевание требует отдельного лечения. Проявляется оно отёками и болью, которая усиливается при приёме пищи.

Ещё проблемы могут возникнуть из-за герпеса. Эта проблема даёт о себе знать как раз, когда вы болеете. Появиться она может где угодно: на губе, крыльях носа и даже во рту. Последнее может быть опасно, поэтому врач рекомендует обратиться к специалисту.

И, наконец, причина зубной боли при простуде может быть в воспалительных процессах на верхушках корней. Это могут быть кисты, периодонтиты и гранулёмы. Они легко активизируются из-за повышения температуры и снижения иммунитета. Если вы подозреваете у тебя такое заболевание, то с визитом к врачу тоже лучше не затягивать.

О том, как стресс сказывается на здоровье зубов, рассказали в этом материале.