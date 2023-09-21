Время экономить. Россиянам рассказали, что выгодно поменять и устанавливать дома осенью

Окна

Летом спрос на установку окон выше (как и цены на них), в том числе из-за того, что процесс требует обнажения оконного проёма, а на улице в это время тепло. Осенью же люди беспокоятся, что в помещении будет некомфортно из-за холода, который ещё и окажется вреден для бытовых приборов, рассказывает руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук.

На деле демонтаж и установка окна занимают около часа. Так что осенью вы вряд ли замёрзнете, а благодаря сниженному спросу ещё и сэкономите. В то же время эксперты не рекомендуют заниматься установкой в начале осени. В это время люди возвращаются из отпусков и решают заняться ремонтом перед зимой, отметил генеральный директор компании «Окна 2.0» Игорь Уланов.

А вот ближе к зиме число заказов у компаний снижается, так что те делают скидки и предлагают потенциальным клиентам выгодные предложения.

Кстати, установка окон осенью имеет и другое преимущество: в холода легче выявить недочёты установщиков, например щели, из-за которых возникают сквозняки, или ошибки, которые приводят к запотеванию стёкол.

Москитные сетки

Традиционно дорожают весной, когда наступает тёплая погода и появляются насекомые. А вот осенью мошкара уже не надоедает россиянам, так что спрос на сетки падает. Поэтому их установка осенью позволит сэкономить и подготовиться к следующему лету, подчеркнул операционный директор компании Ox Capital Сервер Муртазаев.

Об одном моменте нужно подумать заранее: зимой многие снимают сетки с окон, чтобы те не изнашивались, отметил генеральный директор компании «Окна 2.0» Игорь Уланов. Поэтому, если вы хотите продлить срок службы сеток, стоит решить, где именно они будут дожидаться весеннего тепла.

Кондиционеры

Лето — самый жаркий период не только с точки зрения погоды, но и с точки зрения монтажа кондиционеров. Логика здесь ясна: россиянам нужно охладиться, да поскорее, так что ценники в этот сезон растут.

А вот осенью ажиотаж спадает вместе с температурой за окном, так что кондиционеры лучше устанавливать именно в это время, отметил коммерческий директор M-Glass Руслан Рысаев. Зимой делать это тоже выгодно.

Бойлеры

Здесь сезонные скачки не так заметны: водонагреватели почти всегда есть в наличии у разных поставщиков, а цена в основном зависит от валютных колебаний. Но тем не менее потребность в бойлерах летом все же выше из-за массовых отключений горячей воды в многоэтажках.

Так что установка бойлера осенью вполне может оказаться выгодной — в том числе из-за сезонных скидок.