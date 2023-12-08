Вывернуть и посолить. Раскрываем секреты правильной стирки свитера
Трикотаж — вещь капризная. Если неправильно за ним ухаживать, можно убить даже самую качественную одежду меньше чем за сезон. Например, вы знали, что в идеале трикотаж нужно стирать каждые 2–3 носки? Хотя отсрочить стирку можно, если носить под свитер майку. Тогда можно стирать его каждые 5 носок. А теперь раскрываем секреты, как стирать свитер так, чтобы он долго оставался как новый.
Большинство трикотажных вещей не стирают в машинке. Если стирка разрешена, внимательно изучите этикетку — какой режим стирки выбрать и допустим ли отжим.
Если вывернуть трикотажную вещь наизнанку, спереди на ней не будут собираться катышки и она не потеряет цвет.
Вместо обычного порошка лучше добавлять гель или капсулы. И обязательно изучите инструкцию к кондиционеру для белья — его не должно быть слишком много, но и мало тоже плохо.
Чтобы тёмный трикотаж не выцвел, добавьте в барабан стиральной машинки чайную ложку морской соли. Соль не только помогает сохранить цвет. Ещё она усиливает действие геля для стирки, сохраняет размер вещи, убирает неприятные запахи и пятна, пишет Marie Claire.
И не забудьте после стирки высушить вещь по-старинке — на сушке для белья, обязательно в горизонтальном положении.