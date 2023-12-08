Вывернуть и посолить. Раскрываем секреты правильной стирки свитера

Большинство трикотажных вещей не стирают в машинке. Если стирка разрешена, внимательно изучите этикетку — какой режим стирки выбрать и допустим ли отжим.

Если вывернуть трикотажную вещь наизнанку, спереди на ней не будут собираться катышки и она не потеряет цвет.

Вместо обычного порошка лучше добавлять гель или капсулы. И обязательно изучите инструкцию к кондиционеру для белья — его не должно быть слишком много, но и мало тоже плохо.

Чтобы тёмный трикотаж не выцвел, добавьте в барабан стиральной машинки чайную ложку морской соли. Соль не только помогает сохранить цвет. Ещё она усиливает действие геля для стирки, сохраняет размер вещи, убирает неприятные запахи и пятна, пишет Marie Claire.

И не забудьте после стирки высушить вещь по-старинке — на сушке для белья, обязательно в горизонтальном положении.