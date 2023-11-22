Юрист разрешила россиянам ходить в ресторан в спортивном костюме

Может ли ресторан отказать в обслуживании

Согласно правилам оказания услуг общественного питания, ресторан обязан оказывать их любому потребителю, который к нему обратился, напомнила Полищук. Так что отказать человеку в посещении только из-за того, что он не соответствует представлениям управляющего о прекрасном, заведение не имеет права. Об этом же говорит и Гражданский кодекс.

Закон о защите прав потребителей и правила оказания различных услуг не предполагают в развлекательных учреждениях и точках общепита какого-либо запрета в отношении:

спортивной одежды;

пляжной обуви;

специальной одежды (например, рабочей униформы);

и даже неопрятного внешнего вида.

Важный момент: если речь идёт о закрытой или костюмированной вечеринке, человека действительно могут не пустить без приглашения и соответствующего дресс-кода. А вот обычный ресторан или кафе на это права не имеет.

Как защитить свои права

Для начала стоит напомнить представителю заведения, что они нарушают действующие положения закона, и настоять на обслуживании. Если ресторан сопротивляется, напомните, что можете потребовать компенсации морального вреда — и суд встанет на вашу сторону, уверена юрист.