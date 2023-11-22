Юрист разрешила россиянам ходить в ресторан в спортивном костюме
Чтобы не пустить посетителя в ресторан, у заведения должна быть веская причина. Например, всё занято, и его просто негде разместить. В этом случае претензий быть не может. Другой разговор, когда, например, гость пришёл в спортивном костюме или как-то «не так» себя ведёт. На что рестораны не имеют права, рассказала юрист юридической компании «Генезис» Надежда Полищук.
Может ли ресторан отказать в обслуживании
Согласно правилам оказания услуг общественного питания, ресторан обязан оказывать их любому потребителю, который к нему обратился, напомнила Полищук. Так что отказать человеку в посещении только из-за того, что он не соответствует представлениям управляющего о прекрасном, заведение не имеет права. Об этом же говорит и Гражданский кодекс.
Закон о защите прав потребителей и правила оказания различных услуг не предполагают в развлекательных учреждениях и точках общепита какого-либо запрета в отношении:
- спортивной одежды;
- пляжной обуви;
- специальной одежды (например, рабочей униформы);
- и даже неопрятного внешнего вида.
Важный момент: если речь идёт о закрытой или костюмированной вечеринке, человека действительно могут не пустить без приглашения и соответствующего дресс-кода. А вот обычный ресторан или кафе на это права не имеет.
Как защитить свои права
Для начала стоит напомнить представителю заведения, что они нарушают действующие положения закона, и настоять на обслуживании. Если ресторан сопротивляется, напомните, что можете потребовать компенсации морального вреда — и суд встанет на вашу сторону, уверена юрист.