Потребление
08:00, 22 ноября 2023
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Юрист разрешила россиянам ходить в ресторан в спортивном костюме

Чтобы не пустить посетителя в ресторан, у заведения должна быть веская причина. Например, всё занято, и его просто негде разместить. В этом случае претензий быть не может. Другой разговор, когда, например, гость пришёл в спортивном костюме или как-то «не так» себя ведёт. На что рестораны не имеют права, рассказала юрист юридической компании «Генезис» Надежда Полищук.

Юрист разрешила россиянам ходить в ресторан в спортивном костюме
© Freepik

Может ли ресторан отказать в обслуживании

Согласно правилам оказания услуг общественного питания, ресторан обязан оказывать их любому потребителю, который к нему обратился, напомнила Полищук. Так что отказать человеку в посещении только из-за того, что он не соответствует представлениям управляющего о прекрасном, заведение не имеет права. Об этом же говорит и Гражданский кодекс.

Закон о защите прав потребителей и правила оказания различных услуг не предполагают в развлекательных учреждениях и точках общепита какого-либо запрета в отношении:

  • спортивной одежды;
  • пляжной обуви;
  • специальной одежды (например, рабочей униформы);
  • и даже неопрятного внешнего вида.

Важный момент: если речь идёт о закрытой или костюмированной вечеринке, человека действительно могут не пустить без приглашения и соответствующего дресс-кода. А вот обычный ресторан или кафе на это права не имеет.

Как защитить свои права

Для начала стоит напомнить представителю заведения, что они нарушают действующие положения закона, и настоять на обслуживании. Если ресторан сопротивляется, напомните, что можете потребовать компенсации морального вреда — и суд встанет на вашу сторону, уверена юрист.

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