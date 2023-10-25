За деньги да. Профессор назвал 3 способа купить счастье

Бруск назвал три способа купить счастье. И нет, последнего айфона в списке трат нет.

Во-первых, деньги нужно тратить на впечатления. По словам социолога, ощущение счастья дают путешествия, походы в театр или на концерт. И при этом неважно, отправились вы в долгую пешую прогулку по городу или полетели за границу. Новые открытия всегда наполняют душу ценными эмоциями.

Второй совет — тратьте деньги на экономию времени. Время — самый ценный ресурс человека, поэтому не стоит часами заниматься уборкой или стоять у плиты. Лучше делегировать эти дела, уверен эксперт. Можно заказать клининг или купить робот-пылесос, и так поступать со всей рутиной. Главное тратить сэкономленное время с пользой: общаться с близкими хотя бы, а не сидеть в телефоне.

Третья рекомендация — нужно отдавать, чтобы получать. Социолог уточнил, что рост уровня гормонов счастья вызывает помощь другим. Это может быть финансовая поддержка или личное участие в каких-то вопросах. Старайтесь чаще проявлять щедрость, и она вам вернётся.

Впрочем, чтобы начать тратить деньги на путешествия, хорошо бы сначала что-нибудь накопить. Вот тут можно узнать о тратах, которые мешают нам начать откладывать средства.