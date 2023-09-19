За сколько дней россиянин сможет накопить на iPhone 15? Вот что говорит исследование
Уже 22 сентября начнутся продажи новой линейки смартфонов от Apple — iPhone 15. Официально их выпустят в США и ряде других стран, а потом завезут в разные уголки мира. В Россию новинка тоже попадёт — по параллельному импорту. Смартфон в минимальной комплектации обойдётся гражданам примерно в 124 990 рублей. «Радио 1» выяснило, за сколько дней среднестатистический россиянин сможет заработать денег на iPhone 15.
Журналисты поделились результатами исследования сервиса «Авито», аналитики которого сравнили стоимость iPhone 15 со средними зарплатами граждан России.
Согласно данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата достигает 60 079 рублей. По подсчётам специалистов, россиянину придётся проработать 43 дня, чтобы купить iPhone в минимальной комплектации.
Аналитики также составили рейтинг городов, и оказалось, что меньше всего копить на «яблочную» новинку придётся москвичам — 36 дней. На втором месте расположились петербуржцы и екатеринбуржцы — им нужно проработать порядка 40 дней. Ну а замыкает тройку Новосибирск (41 день).
Ранее мы рассказывали, что представляет собой iPhone 15 и чем он отличается от своих предшественников.