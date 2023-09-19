За сколько дней россиянин сможет накопить на iPhone 15? Вот что говорит исследование

Журналисты поделились результатами исследования сервиса «Авито», аналитики которого сравнили стоимость iPhone 15 со средними зарплатами граждан России.

Согласно данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата достигает 60 079 рублей. По подсчётам специалистов, россиянину придётся проработать 43 дня, чтобы купить iPhone в минимальной комплектации.

Аналитики также составили рейтинг городов, и оказалось, что меньше всего копить на «яблочную» новинку придётся москвичам — 36 дней. На втором месте расположились петербуржцы и екатеринбуржцы — им нужно проработать порядка 40 дней. Ну а замыкает тройку Новосибирск (41 день).

Ранее мы рассказывали, что представляет собой iPhone 15 и чем он отличается от своих предшественников.