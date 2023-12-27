Звезда «Паразитов» погиб на пике карьеры

Проблемы с законом у актёра начались осенью. Тогда стало известно, что он ходил на сторону, также у него нашли наркотики. Сам актёр говорил, что его обманули, подбросив неизвестные таблетки.

В ходе расследования он сдал два отрицательных теста на наркотические вещества. Однако репутационный удар был очень серьёзным, ведь до этого считалось, что Ли Сон Гюн — примерный семьянин.

26 декабря актёр подал запрос на проверку на полиграфе в столичное полицейское управление города Инчхона, снова заявив о своей невиновности.

Ли Сон Гюн был известным в Южной Корее актёром, но мировую славу ему принесла роль в фильме «Паразиты», получившем четыре «Оскара». В 2023 году актёр успел сняться в некоторых других заметных фильмах: комедии «Мистер и миссис Икс» и хорроре «Спи».