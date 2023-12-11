Стоит ли запускать бизнес по франшизе? Разбираем все за и против

Преимущества

Обучение и поддержка. Владелец бренда обычно помогает со всем, что нужно для ведения бизнеса, то есть работает как опытный наставник. Так нивелируется множество подводных камней.

Вообще поддержка франчайзера — это самый главный плюс и то, ради чего люди вообще решаются открыть бизнес по франшизе. Особенно это привлекает новичков без опыта в бизнесе, ведь плавать самостоятельно с нуля под силу далеко не всем.

Даже если франчайзи впоследствии закрывает бизнес, он приобретает полезные знания, которые могут помочь в открытии своего дела.

Экономия времени. С франшизой точно известно, сколько средств потребуется на запуск и что именно придётся закупить, часто предоставляется своё программное обеспечение. Чаще всего франчайзи получает уже выстроенные отношения с поставщиками и другими контрагентами. Знания и опыт компании позволяют быстрее открыться и начать работать и при этом уже на старте понимать многие процессы, а не заниматься аналитикой самостоятельно.

Узнаваемость бизнеса. Если франшиза известная — такой бизнес сам себя рекламирует. На момент открытия новой точки у франчайзи уже может быть лояльная клиентская база. А разработка собственного бренда отнимает много времени, а иногда и денег.

Участие в бизнес-комьюнити. Часто при покупке франшизы партнёр вливается в сообщество франчайзи, которые обмениваются опытом.

Недостатки

Высокая стоимость. Франшиза — это, по сути, набор готовых решений, а это стоит денег. Некоторые задирают стоимость паушального взноса, кто-то берёт высокие роялти. Либо придётся сильно потратиться на открытие бизнеса с выполнением всех требований. В первые месяцы платежи могут съедать всю прибыль, возможно, даже загонят в минус. А ещё аренда помещения, зарплаты для персонала, производство товара, привлечение клиентов — на всё это понадобятся свои деньги.

Ограничение свободы действий. Головная компания может рулить не только оформлением и ценами, но и поиском помещений, поставками сырья, наймом сотрудников и так далее. Также франчайзер может запретить расширяться либо продать франшизу в том же городе другому и создать таким образом конкуренцию.

Зависимость от репутации сети. Франчайзи, конечно, формируют свой имидж, но стоит головной компании или другому партнёру накосячить — это может отозваться на всех. Например, кофейня Surf Coffee однажды навлекла гнев кормящих матерей на всю сеть и желание бойкотировать заведения у сочувствующих ситуации.

Зависимость от решений франчайзера. Если головная компания решит перекрасить помещение в нелюбимый партнёром цвет — он не сможет оказать сопротивление. Или если бизнес решит вовсе свернуть свою деятельность, то франшизу придётся закрывать и работать под другим именем. Так в России, к примеру, «Макдоналдсы» превратились во «Вкусно — и точка».

Нет гарантии успеха. Выбор известного бренда с хорошей репутацией и чёткое следование инструкциям франчайзера может существенно снижать риски прогореть в бизнесе. Но необходимость принимать решения всё равно лежит на франчайзи, и от его делового поведения зависит очень многое. В целом это даже не совсем минус, ведь гарантии успеха нет и с обычным бизнесом.