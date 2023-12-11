Вместо проверок: когда к предпринимателю могут прийти ревизоры с профилактическим визитом
В России отменили плановые неналоговые проверки организаций до 2030 года. Но это не значит, что в компанию или к индивидуальному предпринимателю не могут заглянуть инспекторы. Такое право им даёт закон, предусматривающий проведение профилактических визитов. Что это такое, рассказала управляющий партнёр юрфирмы BLS Елена Кожемякина.
По словам юриста, инспектор может провести визит в очной форме, посетив компанию, или по видеосвязи, предупредив о своём намерении за 5 дней.
Общение происходит в виде беседы с руководителем компании или его уполномоченным представителем (замдиректора, топ-менеджером). Представитель надзора рассказывает о требованиях законодательства, объясняет, как снизить категорию риска для компании и что проверят при выездной внеплановой проверке, если для неё будет повод. Также у вас могут проверить, как соблюдаются требования охраны труда, даже не относящиеся к причине встречи. Так что лучше проверить условия труда заранее.
Кроме того, инспектор имеет право проводить обследования и назначать экспертизы, делать пробы, собирать образцы и запрашивать документы. Словом, почти всё как и при обычной плановой проверке.
Длительность профилактического визита не может превышать 8 часов. В уведомлении о предстоящей встрече, как правило, указывают её продолжительность. Обычно укладываются в 3–4 часа, но могут и за один час. Если у вас решат провести испытания и обследования, то срок проверки могут продлить до трёх рабочих дней. Но если в уведомлении был указан другой срок, попросите инспектора оформить отдельный документ о продлении проверки.
Формально у визита нет цели наказать, инспектор не вправе выписывать предписания и штрафы, но он может рекомендовать организовать выездную проверку. Такое право у него есть по закону.
По итогам встречи составляют акт в двух экземплярах, в котором указывают информацию о компании, дате визита, продолжительности и изученных вопросах. Руководитель компании подписывает акт. Результаты проверки вносятся в реестр ЕРКНМ (единый реестр контрольно-надзорных мероприятий).