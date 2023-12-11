Вместо проверок: когда к предпринимателю могут прийти ревизоры с профилактическим визитом

По словам юриста, инспектор может провести визит в очной форме, посетив компанию, или по видеосвязи, предупредив о своём намерении за 5 дней.

Общение происходит в виде беседы с руководителем компании или его уполномоченным представителем (замдиректора, топ-менеджером). Представитель надзора рассказывает о требованиях законодательства, объясняет, как снизить категорию риска для компании и что проверят при выездной внеплановой проверке, если для неё будет повод. Также у вас могут проверить, как соблюдаются требования охраны труда, даже не относящиеся к причине встречи. Так что лучше проверить условия труда заранее.

Кроме того, инспектор имеет право проводить обследования и назначать экспертизы, делать пробы, собирать образцы и запрашивать документы. Словом, почти всё как и при обычной плановой проверке.

Длительность профилактического визита не может превышать 8 часов. В уведомлении о предстоящей встрече, как правило, указывают её продолжительность. Обычно укладываются в 3–4 часа, но могут и за один час. Если у вас решат провести испытания и обследования, то срок проверки могут продлить до трёх рабочих дней. Но если в уведомлении был указан другой срок, попросите инспектора оформить отдельный документ о продлении проверки.

Формально у визита нет цели наказать, инспектор не вправе выписывать предписания и штрафы, но он может рекомендовать организовать выездную проверку. Такое право у него есть по закону.

По итогам встречи составляют акт в двух экземплярах, в котором указывают информацию о компании, дате визита, продолжительности и изученных вопросах. Руководитель компании подписывает акт. Результаты проверки вносятся в реестр ЕРКНМ (единый реестр контрольно-надзорных мероприятий).