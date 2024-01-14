Взрослеем официально. Как стать дееспособным раньше 18 лет
В России человек становится дееспособным в 18 лет. С этого момента он может совершать крупные сделки (покупать и продавать машины, квартиры) и вообще ни от кого не зависеть. Но в некоторых случаях дееспособным можно официально стать досрочно. Рассказываем, как это сделать.
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Если человек вступает в брак раньше 18 лет, он приобретает дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. Если он разведётся до совершеннолетия, его обычно не лишают дееспособности, но такое всё же может случиться — по решению суда, если заключённый союз по какой-то причине признают недействительным.
С 16 лет можно стать полностью дееспособным через процесс эмансипации — то есть приобрести все те же права, что по достижении восемнадцатилетнего возраста, если подросток работает по трудовому договору (контракту) или становится предпринимателем. Объявить несовершеннолетнего эмансипированным можно по решению органа опеки и попечительства, либо суда (при несогласии одного или обоих родителей или отказа опеки). В этом случае он приобретает полные гражданские права и нести ответственность за свои поступки тоже начинает самостоятельно.
Эмансипированный подросток может совершать юридически значимые действия, но не все. Например, до достижения 18 лет такой ребёнок не имеет права:
- водить автомобиль;
- покупать оружие;
- быть опекуном или попечителем, усыновлять другого ребёнка.