Взрослеем официально. Как стать дееспособным раньше 18 лет

Если человек вступает в брак раньше 18 лет, он приобретает дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. Если он разведётся до совершеннолетия, его обычно не лишают дееспособности, но такое всё же может случиться — по решению суда, если заключённый союз по какой-то причине признают недействительным.

С 16 лет можно стать полностью дееспособным через процесс эмансипации — то есть приобрести все те же права, что по достижении восемнадцатилетнего возраста, если подросток работает по трудовому договору (контракту) или становится предпринимателем. Объявить несовершеннолетнего эмансипированным можно по решению органа опеки и попечительства, либо суда (при несогласии одного или обоих родителей или отказа опеки). В этом случае он приобретает полные гражданские права и нести ответственность за свои поступки тоже начинает самостоятельно.

Эмансипированный подросток может совершать юридически значимые действия, но не все. Например, до достижения 18 лет такой ребёнок не имеет права: