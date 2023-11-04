Цукерберг занялся единоборствами и угробил колено. Вот какую травму он получил
Американский миллиардер Марк Цукерберг усиленно готовился к бою MMA (смешанные единоборства), который планировалось провести в начале 2024 года, но во время спарринга порвал крестообразную связку колена и попал в больницу. Связку, как написал бизнесмен в соцсетях, ему уже заменили, но турнир придётся отложить. Рассказываем подробности.
© zuck/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вернулся с операции по её замене», — написал Цукерберг на своей странице в Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Бизнесмен опубликовал фотографии из палаты. На них левая нога у него находится в ортезе, а на правой надет компрессионный чулок.
Спортсмен-любитель поблагодарил врачей и свою команду за заботу. Сам бой по смешанным единоборствам он отменять не стал. Но, по словам Цукерберга, выступление «придётся немного отложить».
«Всё ещё с нетерпением жду возможности сделать это после выздоровления», — написал пациент и поблагодарил всех за любовь и поддержку.
Разрыв крестообразной связки — тяжёлая травма колена. Её нередко получают футболисты, лыжники и борцы — стоит лишь неудачно подвернуть ногу под нагрузкой. Всего связок две — передняя и задняя. Они скрепляют бедренную и большеберцовую кости. При разрыве связки врачи делают её реконструкцию из собственных тканей пациента — из связки надколенника или подколенных сухожилий. Также связку могут взять от донора.