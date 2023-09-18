Дагестанец резко похудел за пару часов и установил мировой рекорд

Телеканал сообщил, что во время последней пробежки спортсмен-любитель «скинул больше 10 кг». Такое быстрое похудение зафиксировали впервые.

В 2020 году Айгубов вошёл в Книгу рекордов России, похудев на 9,3 кг за 5 часов.

«Вопреки разным слухам и домыслам он не пил воды и не ел перед стартом, рассказывала dag.aif.ru его дочь Марьям. — Ни на одну минуту от него не отходили операторы с камерами и фотоаппаратом, и все 6 часов был под полным наблюдением эксперта, останавливался один раз на первое взвешивание, выпил один стакан сладкого чая. В тот день погода менялась: солнце, ветер, ливень, холод, гром, молнии, а папа бежит, без футболки, с гантелями в руках, полностью промокший».

Многие пытались повторить подобные рекорды, но ни у кого не получалось, отмечал россиянин. Некоторые даже попали в больницу после экстремально быстрой потери веса.

По профессии Багама Айгубов — врач-стоматолог. А опыт сгонки веса мужчина приобрёл, когда в более молодом занимался борьбой. По его словам, тогда он за неделю сбрасывал по 17 кг.