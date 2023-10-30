Дышите, не дышите. Тренер рассказала, что самое важное при выполнении упражнений

По словам специалистки, правильное дыхание важно при любой незначительной тренировке, даже разминке дома. Потому что иначе можно сбиться с ритма, легко устать и не довести дело до конца. В целом дыхание всегда должно быть ровным и спокойным, а вот когда вдыхать и выдыхать?

Во время йоги нужно на вдохе выполнять упражнения, раскрывающих грудной отдел, а на выдохе — скругляющих спину.

В силовых тренировках на вдохе расслабляют мышцы, а на выдохе — напрягают.

При отжиманиях на вдохе нужно распрямлять руки, а на выдохе сгибать.

Если дышать неправильно, то можно в итоге даже получить головные боли и головокружения из-за недостатка кислорода. А ещё при правильном дыхании быстрее и эффективнее восстанавливаются мышцы, что идёт тренировке и общей цели только на пользу.

Но во время любых упражнений можно получить травму, если подойти к делу халатно. Как закончить тренировку и не попасть потом в больничку? Нужно: