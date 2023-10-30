Дышите, не дышите. Тренер рассказала, что самое важное при выполнении упражнений
Когда занимаешься спортом, обычно хочешь достичь какой-то цели — например, похудеть, подтянуть тело, развить выносливость и многое другое. Но даже при усиленных тренировках можно на итоге получить нулевой выхлоп, если неправильно всё делать. И речь не про технику выполнения упражнений, а про дыхание. Об этом рассказала фитнес-тренер Екатерина Иванова.
По словам специалистки, правильное дыхание важно при любой незначительной тренировке, даже разминке дома. Потому что иначе можно сбиться с ритма, легко устать и не довести дело до конца. В целом дыхание всегда должно быть ровным и спокойным, а вот когда вдыхать и выдыхать?
- Во время йоги нужно на вдохе выполнять упражнения, раскрывающих грудной отдел, а на выдохе — скругляющих спину.
- В силовых тренировках на вдохе расслабляют мышцы, а на выдохе — напрягают.
- При отжиманиях на вдохе нужно распрямлять руки, а на выдохе сгибать.
Если дышать неправильно, то можно в итоге даже получить головные боли и головокружения из-за недостатка кислорода. А ещё при правильном дыхании быстрее и эффективнее восстанавливаются мышцы, что идёт тренировке и общей цели только на пользу.
Но во время любых упражнений можно получить травму, если подойти к делу халатно. Как закончить тренировку и не попасть потом в больничку? Нужно:
- высыпаться;
- принимать витамины и минералы;
- делать миофасциальный релиз и растяжку;
- принимать холодовые ванны;
- разминаться перед тренировкой.