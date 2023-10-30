Спорт
11:40, 30 октября 2023
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Дышите, не дышите. Тренер рассказала, что самое важное при выполнении упражнений

Когда занимаешься спортом, обычно хочешь достичь какой-то цели — например, похудеть, подтянуть тело, развить выносливость и многое другое. Но даже при усиленных тренировках можно на итоге получить нулевой выхлоп, если неправильно всё делать. И речь не про технику выполнения упражнений, а про дыхание. Об этом рассказала фитнес-тренер Екатерина Иванова.

Дышите, не дышите. Тренер рассказала, что самое важное при выполнении упражнений
© Freepik

По словам специалистки, правильное дыхание важно при любой незначительной тренировке, даже разминке дома. Потому что иначе можно сбиться с ритма, легко устать и не довести дело до конца. В целом дыхание всегда должно быть ровным и спокойным, а вот когда вдыхать и выдыхать?

  • Во время йоги нужно на вдохе выполнять упражнения, раскрывающих грудной отдел, а на выдохе — скругляющих спину.
  • В силовых тренировках на вдохе расслабляют мышцы, а на выдохе — напрягают.
  • При отжиманиях на вдохе нужно распрямлять руки, а на выдохе сгибать.

Если дышать неправильно, то можно в итоге даже получить головные боли и головокружения из-за недостатка кислорода. А ещё при правильном дыхании быстрее и эффективнее восстанавливаются мышцы, что идёт тренировке и общей цели только на пользу.

Но во время любых упражнений можно получить травму, если подойти к делу халатно. Как закончить тренировку и не попасть потом в больничку? Нужно:

  • высыпаться;
  • принимать витамины и минералы;
  • делать миофасциальный релиз и растяжку;
  • принимать холодовые ванны;
  • разминаться перед тренировкой.
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