«Кто-то ещё в 2018-м». Загитова дерзко ответила Медведевой

Медведева, отвечая на вопрос, какое бы шоу могла выпускать на ютубе Загитова, ответила: «Что-то про безызбежность, наверное». Дело тут в том, что около года назад Загитова употребила это несуществующее слово. А потом даже выпустила мерч с ним.

Так вот, комментируя интервью Медведевой, Загитова написала в телеграм-канале: «На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м».

Ранее Загитова представила новую линию одежды. Так спортсменка ищет свой «безызбежный» путь.