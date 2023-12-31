«Кто-то ещё в 2018-м». Загитова дерзко ответила Медведевой
Российская фигуристка Алина Загитова с сарказмом прокомментировала интервью другой именитой фигуристки — Евгении Медведевой. Всё потому, что до этого Медведева подколола свою конкурентку на льду. 30 декабря в подкасте «Что там в миксте?» Медведева вспомнила тему «Олимпиады-2018», на которой золото получила Загитова. Медведевой тогда досталось серебро.
Медведева, отвечая на вопрос, какое бы шоу могла выпускать на ютубе Загитова, ответила: «Что-то про безызбежность, наверное». Дело тут в том, что около года назад Загитова употребила это несуществующее слово. А потом даже выпустила мерч с ним.
Так вот, комментируя интервью Медведевой, Загитова написала в телеграм-канале: «На дворе 2024 год, а кто-то всё ещё в 2018-м».
Ранее Загитова представила новую линию одежды. Так спортсменка ищет свой «безызбежный» путь.