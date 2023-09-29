Любителям пробежек рассказали, как не навредить коленям

О занятиях бегом думают многие. Но это нужно делать правильно, чтобы не возникало неприятных ощущений и травм. Так, например, коленные травмы возникают не только у спортсменов-любителей, но и у профессиональных легкоатлетов. Что нужно делать, чтобы сохранить колени при беге, рассказала директор компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс» Ольга Чижевская.