Медленно растут мышцы? Тренер объяснил, в чём ошибка

Специалист объяснил, что для роста мышц нужны упражнения с отягощением (гантели, штанга, фитнес-резинки). Такие нагрузки защитят от гипертонии и высокого сахара. А вот кардионагрузки (например, бег) будут полезны в качестве профилактики диабета и болезней сердца.

Для здоровья лучше всего заниматься и тем, и другим. Правда, порядок выполнения для некоторых людей может иметь значение. Например, бодибилдерам и всем тем, кому важен рост мускулов, лучше сначала делать силовую нагрузку, а потом кардио.

Согласно исследованиям, кардио в начале тренировки может снизить набор мышечной массы. А ещё профессиональным спортсменам важно делать перерыв между силовой и кардиотренироваками хотя бы в 3 часа. Так что порядок имеет значение.

О том, каким спортом заняться после 50 лет, объяснили в этом материале.