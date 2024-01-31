Опубликовано 31 января 2024, 17:20
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Медведева возмутилась из-за танцев в трусах в фигурном катании
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожаловалась на то, как в фигурном катании относятся к девушкам. Спортсменка заявила, что росла в среде, где даже «недомужчины-тренеры» могли иногда делать замечания по поводу фигуры и размера груди. Кроме того, по её словам, девушек в этом виде спорта «очень сильно сексуализируют» — им приходится выходить на лёд в очень открытых нарядах — трусах и прозрачной юбке.
Отдельно фигуристка отметила, что с таким отношением к себе и подобными комментариями девушки сталкиваются в юном возрасте.
По её словам, в 15 лет такие замечания не кажутся чем-то оскорбительным. Всю их суть она поняла только с возрастом, призналась 24-летняя Медведева в своём YouTube-шоу «БеС Комментариев».
Ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Из-за этого же её лишили золотой медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.