Медведева возмутилась из-за танцев в трусах в фигурном катании

Отдельно фигуристка отметила, что с таким отношением к себе и подобными комментариями девушки сталкиваются в юном возрасте.

По её словам, в 15 лет такие замечания не кажутся чем-то оскорбительным. Всю их суть она поняла только с возрастом, призналась 24-летняя Медведева в своём YouTube-шоу «БеС Комментариев».

Ранее российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Из-за этого же её лишили золотой медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.