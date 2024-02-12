Молодой марафонец установил мировой рекорд и трагически погиб

Ещё в декабре 2022 года никто не знал про Киптума. Он показывал хорошие, но не выдающиеся результаты в полумарафонах.

Зато в классических марафонах его талант раскрылся сразу. В Валенсии он стал третьим человеком в истории, преодолевшим дистанцию меньше чем за 2 часа 2 минуты.

Чикагский марафон был всего третьим в карьере Киптума, а он побил мировой рекорд сразу на 34 секунды, сообщило издание «Спорт-Экспресс». Его историческое достижение — 2 часа 35 минут.

Спортсмен должен был выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. У него остались жена и двое детей.

Ранее в Индонезии футболиста поразила молния прямо во время матча. Врачи не смогли его спасти.