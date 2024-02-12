Опубликовано 12 февраля 2024, 15:50
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Молодой марафонец установил мировой рекорд и трагически погиб
В Кении трагически погиб 24-летний рекордсмен планеты Келвин Киптум. Бегун попал в страшную автомобильную аварию вместе со своим тренером Жерве Хакизиманой из Руанды. Спортсмен ночью не справился с управлением на трассе, и его машина влетела в дерево. Он и его тренер погибли на месте. За несколько месяцев до трагической гибели Киптум побил мировой рекорд на Чикагском марафоне и должен был ехать на Олимпиаду.
Ещё в декабре 2022 года никто не знал про Киптума. Он показывал хорошие, но не выдающиеся результаты в полумарафонах.
Зато в классических марафонах его талант раскрылся сразу. В Валенсии он стал третьим человеком в истории, преодолевшим дистанцию меньше чем за 2 часа 2 минуты.
Чикагский марафон был всего третьим в карьере Киптума, а он побил мировой рекорд сразу на 34 секунды, сообщило издание «Спорт-Экспресс». Его историческое достижение — 2 часа 35 минут.
Спортсмен должен был выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. У него остались жена и двое детей.
Ранее в Индонезии футболиста поразила молния прямо во время матча. Врачи не смогли его спасти.