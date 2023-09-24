Россиянам рассказали, что надеть на тренировку осенью. Пуховик не подойдёт

Прежде всего, меняются требования к экипировке. Если летом достаточно шорт и футболки, то в холодное время года нужно подойти к этому вопросу серьёзнее. Вот несколько основных правил.

Температурный режим

Одеваться нужно так, как будто на улице на 5–7 градусов теплее. То есть когда вы просто стоите и ничего не делаете, вам может быть прохладно. Тепло должно стать минут через 5 после начала движения. Если же вы оденетесь так, чтобы сразу было тепло, во время тренировки можете перегреться.

Многослойность

Каждый слой должен выполнять свою функцию. В холодную погоду первый слой — термобельё, второй — влагоотводящий, третий — ветро и водозащитный (мембрана). В зависимости от температуры и индивидуальной восприимчивости к холоду, эти слои можно комбинировать по-разному. Желательно также предусмотреть возможность снять какой-либо из слоёв в процессе тренировки, если стало жарко.

Обязательно защищайте уши, голову и шею

Шапки или повязки на уши, баффы и перчатки — обязательные аксессуары для осенних тренировок. При необходимости их можно снять и убрать в карман (занимают мало места), но вот их отсутствие может существенно подпортить тренировку. Закрывайте голеностоп высокими носками и позаботьтесь о том, чтобы колени были в тепле (есть, конечно, любители побегать в шортах зимой, но лучше всё же это делать в длинных штанах). Дело в том, что для нормальной работы суставов во время тренировки в суставную щель из глубины хряща должна выходить синовиальная жидкость (смазка, предохраняющий хрящи от истирания). Активнее и быстрее этот процесс происходит в тепле.

Обувь

Что касается обуви, то основное требование здесь — должно быть сухо, тепло и не скользко (если тренируетесь поздней осенью или зимой, когда возможен снег и гололёд). А вот будут это специальные утеплённые модели с протектором или обычные тренировочные кроссовки в сочетании с тёплыми носками — зависит от индивидуальных предпочтений и удобства.

Светоотражающие элементы

Поскольку осенью световой день короткий, а возможность потренироваться зачастую есть только вечером после работы, то позаботьтесь о своей безопасности во время перемещения по улице — желательно, чтобы экипировка обладала светоотражающими элементами.