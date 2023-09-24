Россиянам рассказали, что надеть на тренировку осенью. Пуховик не подойдёт
Осень — отличное время для тренировок на улице. Уже не жарко, соответственно, не так высок риск перегрева и обезвоживания. Поэтому спорт — отличный повод подышать свежим воздухом и получить порцию витамина D. Однако чтобы извлечь из тренировок максимум пользы, нужно соблюдать определённые рекомендации в одежде. О том, что носить осенью для уличного спорта, рассказала «Секрету» фитнес-эксперт сети клубов XFIT Юлия Гуляева.
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Прежде всего, меняются требования к экипировке. Если летом достаточно шорт и футболки, то в холодное время года нужно подойти к этому вопросу серьёзнее. Вот несколько основных правил.
Температурный режим
Одеваться нужно так, как будто на улице на 5–7 градусов теплее. То есть когда вы просто стоите и ничего не делаете, вам может быть прохладно. Тепло должно стать минут через 5 после начала движения. Если же вы оденетесь так, чтобы сразу было тепло, во время тренировки можете перегреться.
Многослойность
Каждый слой должен выполнять свою функцию. В холодную погоду первый слой — термобельё, второй — влагоотводящий, третий — ветро и водозащитный (мембрана). В зависимости от температуры и индивидуальной восприимчивости к холоду, эти слои можно комбинировать по-разному. Желательно также предусмотреть возможность снять какой-либо из слоёв в процессе тренировки, если стало жарко.
Обязательно защищайте уши, голову и шею
Шапки или повязки на уши, баффы и перчатки — обязательные аксессуары для осенних тренировок. При необходимости их можно снять и убрать в карман (занимают мало места), но вот их отсутствие может существенно подпортить тренировку. Закрывайте голеностоп высокими носками и позаботьтесь о том, чтобы колени были в тепле (есть, конечно, любители побегать в шортах зимой, но лучше всё же это делать в длинных штанах). Дело в том, что для нормальной работы суставов во время тренировки в суставную щель из глубины хряща должна выходить синовиальная жидкость (смазка, предохраняющий хрящи от истирания). Активнее и быстрее этот процесс происходит в тепле.
Обувь
Что касается обуви, то основное требование здесь — должно быть сухо, тепло и не скользко (если тренируетесь поздней осенью или зимой, когда возможен снег и гололёд). А вот будут это специальные утеплённые модели с протектором или обычные тренировочные кроссовки в сочетании с тёплыми носками — зависит от индивидуальных предпочтений и удобства.
Светоотражающие элементы
Поскольку осенью световой день короткий, а возможность потренироваться зачастую есть только вечером после работы, то позаботьтесь о своей безопасности во время перемещения по улице — желательно, чтобы экипировка обладала светоотражающими элементами.