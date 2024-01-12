Семья именитых российских фехтовальщиков захотела представлять США на Олимпиаде

Вмешательство Конгресса требуется, так как, чтобы представлять США на Олимпийских играх, российским спортсменам нужно получить американское гражданство.

Семья Бида и Лоханов пытаются получить его по ускоренной процедуре, так как у них осталось меньше половины времени, чтобы попасть в сборную Штатов на Олимпиаде.

Адвокат спортсменов также отметил, что согласие России на участие фехтовальщиков в составе американской сборной не требуется, поскольку они в течение трёх лет не представляли РФ на соревнованиях.

Ранее стало известно, что 44-летний американский боксёр Кевин Джонсон получил российское гражданство.