Семья именитых российских фехтовальщиков захотела представлять США на Олимпиаде
Шпажист Сергей Бида захотел выступить на Олимпиаде за США. Вместе с ним на Играх-2024, которые пройдут летом в Париже, выступит его супруга Виолетта Бида и ещё один именитый фехтовальщик — Константин Лоханов. Олимпийский комитет США и американская Федерация фехтования уже попросили Конгресс поддержать спортсменов, сообщила USA Today.
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Вмешательство Конгресса требуется, так как, чтобы представлять США на Олимпийских играх, российским спортсменам нужно получить американское гражданство.
Семья Бида и Лоханов пытаются получить его по ускоренной процедуре, так как у них осталось меньше половины времени, чтобы попасть в сборную Штатов на Олимпиаде.
Адвокат спортсменов также отметил, что согласие России на участие фехтовальщиков в составе американской сборной не требуется, поскольку они в течение трёх лет не представляли РФ на соревнованиях.
Ранее стало известно, что 44-летний американский боксёр Кевин Джонсон получил российское гражданство.