Спортивным россиянам раскрыли секреты выбора лыж
Лыжи — один из самых популярных видов зимнего досуга. И если вы живете вдали от гор, беговые лыжи для парка — вполне себе доступный вариант. Но купить идеальную пару — не самая простая задача. О том, как подобрать и как выбрать беговые лыжи и палки, рассказал спортивный эксперт Сергей Склизков. Главное, что нужно сделать перед покупкой, — определиться со стилем катания.
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Лыжи и стиль катания
Лыжи для конькового и классического хода отличаются и характеристиками, и особенностями при подборе.
Лыжи для классического хода
Для классического хода лыжи обычно выбираются на 20–25 сантиметров выше роста. При этом они должны быть относительно мягкими, чтобы при толчке одной ногой можно было продавить лыжу до снега и оттолкнуться вперёд. На скользящей поверхности в районе крепления есть толчковая зона, которая и обеспечивает сцепление со снегом. В лыжах для гонок в этой зоне используются специальные мази держания. В тренировочных там может быть камус — особая накладка из шерсти или нейлона. В прогулочных чаще всего в зоне держания нанесены насечки на пластике.
Палки для классического хода лыж нужно выбирать на 25–30 сантиметров ниже роста, то есть примерно по плечо.
Ботинки для классического хода беговых лыж, как правило, невысокие, с гибкой подошвой, чтобы обеспечить максимальную свободу движения.
Как выбрать коньковые лыжи
Для конькового хода лыжи должны быть не такими длинными, как для классического, — выше роста спортсмена на 10–15 сантиметров. При этом жёсткость таких лыж должна быть гораздо выше, чтобы они работали упруго и не касались снега всей поверхностью — так езда будет быстрее.
Толчковая зона уже не нужна, и скользящая поверхность лыж будет полностью гладкой — для лучшего скольжения.
Палки для конькового хода лыж нужны длиннее классических, ниже роста на 15–20 сантиметров — примерно по мочку уха.
Нагрузка на голеностоп в коньковом ходе выше, поэтому используется высокий ботинок с надёжной фиксацией и поддержкой, а также жёсткой подошвой. Для спортсменов это важно для мощного толчка при каждом шаге, а начинающих лыжников убережёт от травм.
Лыжи-комби
Кроме того, существуют лыжи, которые называются «комби». По длине они обычно находятся в диапазоне +15–20 сантиметров к росту. Но поскольку требования к лыжам для конькового хода и классики очень разные, комбинированные варианты — дело компромиссов.
К тому же они всё равно требуют разной подготовки для разных стилей катания (с зоной держания под классику и без неё — под конёк). Поэтому, если вы хотите получить максимум удовольствия от активности или научиться красивому техничному катанию, выбирайте специализированные беговые лыжи.
Как выбрать лыжи для ребёнка
При выборе лыж для детей стиль катания не играет большой роли, если ребёнок ещё не умеет на них кататься или его опыт минимален. Покупайте сразу комплект из лыж, креплений и палок. Его хватит на 2–3 сезона катания, разве что палки придётся заменить раньше.
Основной критерий выбора — рост ребёнка. Лыжи для детей должны быть в среднем на 15–20 сантиметров длиннее юного спортсмена. Но с возрастом эта разница меняется, и лучше обратиться к таблицам ростовок, которые есть у каждого производителя.
Если ботинки для взрослых подбираются точно по размеру стопы в носке, то в случае с детской экипировкой можно выбрать пару с небольшим запасом — до 1 сантиметра. Тогда её хватит сразу на несколько сезонов.
Как выбрать лыжи по росту и весу
Несмотря на то что беговые лыжи подбираются по росту, большое значение играет и вес человека. Так, если этот параметр выше среднего, стоит выбрать экипировку на одну-две ростовки выше: чем беговые лыжи длиннее, тем, как правило, они жёстче.
Самая длинная пара в модельном ряду — обычно 205–210 сантиметров для классики и 190–195 сантиметров для конька. На некоторых беговых лыжах можно найти подсказку — маркировку веса, на который они рассчитаны.
Модели более высокого класса тестируются индивидуально и могут выпускаться в каждой ростовке в разных жёсткостях (мягкая, средняя, жёсткая) под разный вес лыжников. В таком случае стоит обратить внимание на таблицу подбора жёсткости от производителя. А в некоторых спортивных гипермаркетах можно воспользоваться специальным стендом-флекстестером, который поможет максимально точно определить жёсткость беговых лыж.
Что ещё важно учесть при выборе беговых лыж
Подавляющее большинство современных беговых лыж изготовлены из пластика, синтетических и композитных материалов и/или углеволокна. В части случаев сердечник может быть выполнен из дерева.
По конструкции все беговые лыжи можно разделить на 2 варианта:
- Сэндвич. Материалы спрессованы послойно — отсюда и название. Сегодня сэндвич встречается реже, а большинство популярных пар лыж сделаны по технологии кэп.
- Кэп. Сердечник закрывается одной монолитной конструкцией. Кэп легче и обладает большей торсионной жёсткостью, из-за чего лучше управляется, сэндвич более эффективно гасит вибрации.
У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки, делать выбор стоит в соответствии с тем, как вы будете кататься на лыжах.