Спортивным россиянам раскрыли секреты выбора лыж

Лыжи и стиль катания

Лыжи для конькового и классического хода отличаются и характеристиками, и особенностями при подборе.

Лыжи для классического хода

Для классического хода лыжи обычно выбираются на 20–25 сантиметров выше роста. При этом они должны быть относительно мягкими, чтобы при толчке одной ногой можно было продавить лыжу до снега и оттолкнуться вперёд. На скользящей поверхности в районе крепления есть толчковая зона, которая и обеспечивает сцепление со снегом. В лыжах для гонок в этой зоне используются специальные мази держания. В тренировочных там может быть камус — особая накладка из шерсти или нейлона. В прогулочных чаще всего в зоне держания нанесены насечки на пластике.

Палки для классического хода лыж нужно выбирать на 25–30 сантиметров ниже роста, то есть примерно по плечо.

Ботинки для классического хода беговых лыж, как правило, невысокие, с гибкой подошвой, чтобы обеспечить максимальную свободу движения.

Как выбрать коньковые лыжи

Для конькового хода лыжи должны быть не такими длинными, как для классического, — выше роста спортсмена на 10–15 сантиметров. При этом жёсткость таких лыж должна быть гораздо выше, чтобы они работали упруго и не касались снега всей поверхностью — так езда будет быстрее.

Толчковая зона уже не нужна, и скользящая поверхность лыж будет полностью гладкой — для лучшего скольжения.

Палки для конькового хода лыж нужны длиннее классических, ниже роста на 15–20 сантиметров — примерно по мочку уха.

Нагрузка на голеностоп в коньковом ходе выше, поэтому используется высокий ботинок с надёжной фиксацией и поддержкой, а также жёсткой подошвой. Для спортсменов это важно для мощного толчка при каждом шаге, а начинающих лыжников убережёт от травм.

Лыжи-комби

Кроме того, существуют лыжи, которые называются «комби». По длине они обычно находятся в диапазоне +15–20 сантиметров к росту. Но поскольку требования к лыжам для конькового хода и классики очень разные, комбинированные варианты — дело компромиссов.

К тому же они всё равно требуют разной подготовки для разных стилей катания (с зоной держания под классику и без неё — под конёк). Поэтому, если вы хотите получить максимум удовольствия от активности или научиться красивому техничному катанию, выбирайте специализированные беговые лыжи.