Российская теннисистка забросила спорт из-за 30 лишних килограммов

В откровенном интервью серебряная призёрка Олимпийских игр призналась, что боролаcь c тревожноcтью и c раccтройcтвом пищевого поведения.

По её словам, она набрала 30 кило, которые не могла сбросить и которые точно мешали бы ей на корте.

«Это был тяжёлый период, потому что я выглядела не так, как раньше, а люди говорили, что я потолстела и всё такое», — процитировал Сафину портал tennis.com.

При этом спортсменка отметила, что не хочет, чтобы кто-то думал, что она вспоминает эту историю со слезами.

Ранее стало известно, что 46-летний фигурист Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей, осваивает флайбординг — полёт на доске, которая двигается благодаря реактивной силе потока воды.