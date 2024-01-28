Опубликовано 28 января 2024, 10:40
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Российская теннисистка забросила спорт из-за 30 лишних килограммов
Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина ушла из спорта в 25 лет и с тех пор не предпринимала попыток вернуться на корт. Это решение стало неожиданным для всех, кто следил за успехами молодой спортсменки. Спустя 13 лет Сафина призналась, почему навсегда отказалась от профессионального тенниса. Оказалось, всему виной психологические проблемы.
В откровенном интервью серебряная призёрка Олимпийских игр призналась, что боролаcь c тревожноcтью и c раccтройcтвом пищевого поведения.
По её словам, она набрала 30 кило, которые не могла сбросить и которые точно мешали бы ей на корте.
«Это был тяжёлый период, потому что я выглядела не так, как раньше, а люди говорили, что я потолстела и всё такое», — процитировал Сафину портал tennis.com.
При этом спортсменка отметила, что не хочет, чтобы кто-то думал, что она вспоминает эту историю со слезами.
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