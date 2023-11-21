Тренер объяснил, как похудеть с помощью ходьбы

Как надо ходить, чтобы худеть

По словам эксперта, ходить нужно столько, чтобы потратить энергии больше, чем вы наели за день. Например, при весе 80 кг и росте 160 см, вы хотите сбросить 20 кг. Едите вы при этом 2000 ккал в день. Если ваш вес сейчас стабилен, значит, нужно тратить около 2200 ккал, чтобы сбрасывать вес. Для того чтобы сжигать эти дополнительные 200 ккал в день, нужно ходить по три километра. В этом случае вы будете с каждым днём худеть на 30 гр, то есть примерно за месяц уйдёт лишний килограмм. Для выполнения поставленной цели понадобится 20 месяцев, заметил Фалевич.

Какие могут быть проблемы

Мозг начнёт сопротивляться . Нужно давать организму такую нагрузку, чтобы её не заметил мозг. Иначе он начнёт саботировать всю вашу деятельность;

. Нужно давать организму такую нагрузку, чтобы её не заметил мозг. Иначе он начнёт саботировать всю вашу деятельность; Чем больше вы двигаетесь, тем больше хочется есть . При таком раскладе вы можете и не заметить как проглотите эти лишние 200 ккал, и результат будет нулевым.

. При таком раскладе вы можете и не заметить как проглотите эти лишние 200 ккал, и результат будет нулевым. Если захотите ускорить процесс, придётся либо больше ходить, либо ходить с нагрузкой .

. Из-за дополнительной нагрузки могут разболеться суставы.

Как не бросить ходьбу

Тренер посоветовал не переедать и контролировать питание. Нагрузки лучше наращивать постепенно. А ещё стоит запастись терпением, так как процесс этот небыстрый, но зато качественный. Ещё лучше, если вы найдёте себе единомышленника для прогулок — поддержка не помешает.

О главной пользе прогулок можно почитать в этом материале.