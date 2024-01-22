10 интересных фактов о Евросоюзе

Евросоюз возник в результате подписания 7 февраля Маастрихтского договора 1992 года, который юридически вступил в силу 1 ноября 1993 года. Этим документом ЕС учредили 12 стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция.

Единую валюту — евро — в ЕС ввели в 2002 году, но приняли её не все страны. По состоянию на 2024 год, евро в качестве официальной валюты не используют в Болгарии, Венгрии, Дании, Польше, Румынии, Чехии и Швеции.

23 июня 2016 года 51,89% британцев проголосовали за выход из Европейского союза. Официально выход Великобритании из ЕС состоялся 31 января 2020 года. Это первый выход какой-либо страны из объединения.

У ЕС есть проект по развитию интеграционных связей со странами бывшего СССР — Восточное партнёрство. В список потенциальных партнёров входят Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина.

Большинство стран Евросоюза и некоторые страны, не входящие в ЕС, отменили пограничный контроль между собой. В результате граждане Европы могут свободно путешествовать без загранпаспорта в пределах 26 стран Шенгенского соглашения: это 22 страны ЕС, плюс Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Члены ЕС Болгария, Хорватия, Кипр, Ирландия и Румыния пока не входят в Шенгенскую зону.

По итогам 2022 года население Евросоюза составляло 448,4 млн человек.

Девиз Европейского союза — «Единство в многообразии», официально принят в 2000 году.

Флаг Евросоюза — синее полотно с 12 золотыми звёздами, расположенными по кругу. Круговое расположение звёзд символизирует единство и солидарность, а синий фон — западный мир. С числом стран-участников количество звёзд никак не связано.

Граждане стран, входящих в ЕС, получают стандартизированный дизайн паспортов цвета бургунди (красно-коричневый) с указанием страны-члена, её гербом и надписью «Европейский союз» на официальном языке или языках страны.