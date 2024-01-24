А потому что к людям надо относиться нормально! Как бизнес наказывают за дискриминацию

Вот лишь несколько примеров.

Компания BMW в 2015 году выплатила бывшим сотрудникам-афроамериканцам $1,6 млн за то, что на одном из заводов-подрядчиков сократили сотрудников с судимостью. Это сочли расовой дискриминацией.

Через несколько лет расистский скандал разразился еще в одной автокорпорации. В 2017 году бывший сотрудник калифорнийского завода Tesla подал на компанию в суд из-за травли на работе. Мужчина смог доказать, что начальник использовал «слово на букву N» в обращении к нему, а также притеснял его из-за цвета кожи. В 2021 году компания выплатила пострадавшему $1 млн. Примечательно, что в том же 2017 году о случаях расовой дискриминации на заводе сообщали и другие рабочие.

Согласно экспертным оценкам с 2000 по 2020 год, расистские практики забрали из экономики США $16 трлн. Именно столько могли бы заработать афроамериканцы, если бы не распространение дискриминации.