Истории
Опубликовано 24 января 2024, 08:40
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А потому что к людям надо относиться нормально! Как бизнес наказывают за дискриминацию

Дискриминация — это когда с кем-то несправедливо обращаются лишь из-за его отличий или особенностей, без объективных причин. Часто с ней можно встретиться на работе или при трудоустройстве. За такое работодателей наказывают: корпорации заставляют платить миллионные штрафы.
А потому что к людям надо относиться нормально! Как бизнес наказывают за дискриминацию
© Freepik/teksomolika

Вот лишь несколько примеров.

Компания BMW в 2015 году выплатила бывшим сотрудникам-афроамериканцам $1,6 млн за то, что на одном из заводов-подрядчиков сократили сотрудников с судимостью. Это сочли расовой дискриминацией.

Через несколько лет расистский скандал разразился еще в одной автокорпорации. В 2017 году бывший сотрудник калифорнийского завода Tesla подал на компанию в суд из-за травли на работе. Мужчина смог доказать, что начальник использовал «слово на букву N» в обращении к нему, а также притеснял его из-за цвета кожи. В 2021 году компания выплатила пострадавшему $1 млн. Примечательно, что в том же 2017 году о случаях расовой дискриминации на заводе сообщали и другие рабочие.

Согласно экспертным оценкам с 2000 по 2020 год, расистские практики забрали из экономики США $16 трлн. Именно столько могли бы заработать афроамериканцы, если бы не распространение дискриминации.

Автор:Фёдор Клён
Тег:
#ВАКАНСИИ
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