Что мешает людям нормально мыслить? Самые распространённые ошибки
Людям не всегда удаётся принимать взвешенные решения. Ошибки возникают из-за усталости, невнимательности и желания быстрее принять решение, а ещё из-за недостатка доказательств или неверной аргументации. Также сказываются когнитивные искажения, когда наш мозг неосознанно ищет готовые шаблоны и ответы из предыдущего опыта.
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Например:
ошибка подтверждения — человек неосознанно ищет и принимает информацию, которая подтверждает его взгляды и знания, а противоречащую игнорирует или сразу ставит под сомнение;
ошибка атрибуции — склонность объяснять поведение людей их личностными качествами, а не рассматривать ситуацию непредвзято (коллега допустил ошибки в работе, потому что якобы он просто невнимательный, а на самом деле у него умерла любимая собака, и он не мог сосредоточиться);
эффект ореола — перенос общего представления или впечатления о человеке на те качества, о которых ничего не известно (человек в строгом костюме и очках может вызвать больше доверия, чем его коллега в джинсах и с татуировками, хотя на самом деле последний может быть куда более крутым специалистом);
ошибка выжившего — когда выводы делаются только на основе успешных случаев и не учитываются другие ситуации (я регулярно перебегаю дорогу на красный сигнал светофора и меня ни разу не сбили, значит, в этом нет ничего страшного, так можно);
эффект каскада — любая информация может стать убедительной, если её много раз повторить (люди склонны думать, что самолёт опаснее автомобиля, потому что авиакатастрофы широко обсуждаются, хотя на самом деле на дороге смертность выше);
личные эмоции — мыслить рационально сложнее, если дело касается чего-то лично важного (мой ребёнок заслуживает только «пятёрки», а то, что работа сделана небрежно, игнорируется).
Также мы допускаем логические ошибки — это уже более сознательные неверные рассуждения и выводы, вызванные нарушением логики, недостатком доказательств или ошибками в аргументации. Например:
подмена тезиса — искажение аргумента оппонента и его опровержение (человек говорит, что не все женщины умны, а его приравнивают к женоненавистнику);
«после» и «вследствие» — когда двум последовательным событиям приписывают причинно-следственную связь (покатался на лыжах — заболел — дело в лыжах, а не в вирусе, который на самом деле человек словил ещё за несколько дней до отдыха);
апелляция к эмоциям — попытка склонить к определённой точке зрения, вызвав какие-то чувства, вместо того, чтобы приводить обоснованные доводы (ешь суп, у детей в Африке такого нет);
ошибка деления — приравнивание частного к общему (мой муж некрасиво поступил, значит, все мужчины неприятные люди).