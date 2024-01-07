Что мешает людям нормально мыслить? Самые распространённые ошибки

Например:

ошибка подтверждения — человек неосознанно ищет и принимает информацию, которая подтверждает его взгляды и знания, а противоречащую игнорирует или сразу ставит под сомнение;

ошибка атрибуции — склонность объяснять поведение людей их личностными качествами, а не рассматривать ситуацию непредвзято (коллега допустил ошибки в работе, потому что якобы он просто невнимательный, а на самом деле у него умерла любимая собака, и он не мог сосредоточиться);

эффект ореола — перенос общего представления или впечатления о человеке на те качества, о которых ничего не известно (человек в строгом костюме и очках может вызвать больше доверия, чем его коллега в джинсах и с татуировками, хотя на самом деле последний может быть куда более крутым специалистом);

ошибка выжившего — когда выводы делаются только на основе успешных случаев и не учитываются другие ситуации (я регулярно перебегаю дорогу на красный сигнал светофора и меня ни разу не сбили, значит, в этом нет ничего страшного, так можно);

эффект каскада — любая информация может стать убедительной, если её много раз повторить (люди склонны думать, что самолёт опаснее автомобиля, потому что авиакатастрофы широко обсуждаются, хотя на самом деле на дороге смертность выше);