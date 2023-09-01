Дьявольская сделка. Как устроена продажа душ в России

Получить комментарии у ордена «Темная вершина» не получилось, как и дозвониться до его главы — верховного жреца и мага Бориса Шабрина под псевдонимом Fose. Несколько лет назад издание Readovka рассказало, как этот интернет-жрец обманул жительницу Смоленска. Женщина решила продать душу в обмен на финансовую независимость.

По инструкции, договор о продаже души следовало написать кровью, а затем отправить оригинал по почте. Когда клиентка сделала все, что от неё требовалось, ей неожиданно объявили: «Товар не соответствует предъявляемым к нему требованиям, в результате чего сделка по исполнению пожеланий практически аннулируется».

Чем душа женщины оказалась плоха, неизвестно, но для того, чтобы исцелить душу, женщине предложили посещать особые магические сеансы. За каждый нужно было заплатить от 5000 до 30 000 рублей.

Чаще всего «помощники» денег за помощь в продаже души не берут — а вот остальные, сопутствующие услуги чаще всего оказывают уже платно. Получается рабочая бизнес-схема: одна услуга даром (в качестве промоакции), остальные — за вознаграждение. Например — возвращение души, если человек передумал.

«Возврат души может стоить и чисто символической суммы, а может, и существенных финансов, всё зависит от случая и ситуации каждого конкретного человека, — пишет админ одного из пабликов “ВКонтанте” по продаже душ. — Оценивается стоимость каждым экспертом в каждом отдельном случае индивидуально».

«С уважением, Орден иллюминатов»

В отличие от «Темной вершины», представители другой организации, тоже помогающие сбыть душу нечистому, куда охотнее отвечали на вопросы. Речь идёт про «Орден иллюминатов».

Иллюминаты и правда существовали. Орден возник в Баварии в конце XVIII века. Буквальный перевод слова «иллюминат» на русский — «озарённый». Организация должна была заниматься тайным построением просвещенного общества, в котором не было бы невежества и тирании. Но в конце концов иллюминатов разогнали власти, а их лидера выслали из Баварии.

На российском сайте организации, которая называет себя «Орденом иллюминатов», сказано, что там любой, кто хочет продать душу, может получить помощь. Иллюминаты готовы помочь провести ритуал, правда, детали раскрывать не готовы.

«Скажем лишь, что делается это через вызов Демона высшего порядка, — туманно пишут на сайте организации. — В зависимости от ваших желаний, выбирается Демон для проведения ритуала. Демон — это посредник со стороны Тёмных Сил (Дьявола), жрецы — с вашей стороны. В зависимости от того, что за Демон будет выбран конкретно для вас, будет назначена посильная жертва, которую вам нужно будет принести этому Демону, дабы получить Его покровительство и согласие Тёмных Сил на проведение сделки с вами».

Корреспондентка «Секрета фирмы» написала иллюминатам от лица 23-летней девушки Оксаны, которая решила продать душу из-за проблем с учёбой, работой и личной жизнью. В тот же день нам ответил мужчина по имени Дмитрий Мамонов — очевидно, представитель «Ордена иллюминатов».

Он немедленно сообщил, что для «Оксаны» «продажа души — идеальный вариант», потому что сделка с Дьяволом может дать «поразительный результат в самые сжатые сроки».

«Вы абсолютно правильно поступили, что написали нам — и сделали это очень вовремя, потому что Великий (очевидно, Дьявол. — Прим. ред.) почти набрал нужное количество душ для победы Тёмной армии над светом. Ваша душа будет одной из последних и решающих. Продажа души — непростое решение, тем более в наше время. Тем не менее вы можете быть уверены, что орден иллюминатов безупречно проведёт эту сделку», — написал Мамонов.

Если заключить договор купли-продажи с нечистым с помощью Дмитрия и его коллег, полагается бесплатный бонус: возможность вступить в орден и совершенствоваться в чёрной магии.

На вопрос, что потребуется для проведения ритуала, Дмитрий ответил, что ритуал проводить пока рано — для начала надо «провести диагностику и оценку стоимости души». Диагностика бесплатная, так как «демоны заинтересованы» в скупке душ. Для её проведения Дмитрий предложил выслать фото, полное имя и фамилию и дату рождения.

Один нюанс: несмотря на то что все ритуалы и диагностики проводятся бесплатно, платить продавцу души все-таки придётся. Убедившись, что душа «Оксаны» имеет ценность и за неё можно просить всё, что угодно, Дмитрий сообщил, что потребуется 3666 рублей на откуп демону — то есть на животное для жертвоприношения. «Договор заключается на крови. Он вступает в силу сразу после подписания. Просить можно всё что угодно в пределах разумного — материальные блага, власть, здоровье, славу и т. д.», — добавил Мамонов.

Названная «Секрету фирмы» сумма в 3666 рублей, по-видимому, одна из самых низких. Корреспонденту «Правмира» другой посредник сообщил, что нужно заплатить 8000 — они должны были якобы пойти на материалы для проведения ритуала.

Маркетплейсы человеческих душ

Далеко не все желающие заключить договор с дьяволом обращаются за помощью к посредникам. Некоторые пытаются продать душу самостоятельно. И не обязательно дьяволу — любому желающему. По-настоящему большой выбор можно найти на одном из сайтов — базе по поиску доноров. Помимо душ здесь продают почки, печень, костный мозг, волосы и даже девственность.

Разброс цен на сайте большой. Кажется, единой системы оценки душ не существует и здесь, и каждый оценивает свой «товар» как хочет:

«Чистая, целомудренная душа, недорого. Если возьмёте до 15.12.2020 — скидка 50%. Душа чистая, ничем не очернена». Цена вопроса — 1000 рублей.

«Продам душу за 45 млн рублей. Тяжких грехов нет, не судим! Оплата сразу, вся сумма наличными в рублях, без рассрочек и т. д.!» — пишет 32-летний мужчина из Мытищ.

«Продам чистую безгрешную душу. Девственник. Возраст (если это важно) — 19. Грехов нет. Всю жизнь верил в бога, но сейчас понадобился доход. Плату возьму переводом на карту или акциями Apple». Цена вопроса: 6 000 000 рублей.

«Продам душу!!! Некрещёная, не пью, не курю. Правда, не девственная. Продать хочу потому, что устала от своей жизни, хочу жить счастливо и богато. С ценой можем договориться».

«Продам душу с 50%-й скидкой, — сообщает 50-ти летняя пользовательница. — Очень хорошая, но нервная душа. Училась в медицинском. Хорошая инвестиция в будущее. Всегда готова к новым испытаниям. Доставка за ваш счёт». Цена вопроса — 1000 рублей.

«Нужно мне всего-навсего 10 000 000 рублей. Вполне оправданная сумма, соответствующая качеству предложенного. Давайте только без извращений, мошенников, приколистов и прочего мусора».

Автор одного из объявлений — 19-летняя девушка Анастасия из Краснодара, продающая «чистую безгрешную душу». За товар она хочет получить всего 10 000 рублей. На вопрос, почему девушка решилась продать душу, Анастасия ответила «Секрету»: «Меня сподвигла на этот поступок любовь к зеленушке (деньгам. — Прим. “Секрета”)!»