Дьявольская сделка. Как устроена продажа душ в России«Чистая, целомудренная, некрещённая. Недорого! Возможен обмен на акции Apple»
Продажа души дьяволу — пожалуй, один из самых известных сюжетов в истории человечества. В 2021 году такой договор заключают не под покровом ночи в каком-нибудь зловещем месте, а сидя перед ноутбуком с чашкой чая в руках. «Секрет фирмы» пообщался с продавцами и посредниками и выяснил, какими маркетинговыми приёмам завлекают людей на этот во всех смыслах чёрный рынок и почему его дельцов сложно привлечь за мошенничество.
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Легко продать, но сложно выкупить
В Рунете десятки сайтов предлагают посетителям продать душу. Например, некий Кирилл Р. на сайте с говорящим доменным именем velzewul сообщает, что пользователь зашёл не зря — ведь здесь «поймут и помогут Высшие Силы Тьмы».
На сайте всё организовано как по учебникам для «продажников»: есть раздел с отзывами и фотографиями клиентов, где те расписывают жизнь после продажи души нечистому. Например, один из клиентов под ником Генри ХХХХ рассказывает, как с детства мечтал стать рок-музыкантом. Однажды во сне к нему пришёл Паганини и посоветовал продать душу дьяволу — как якобы поступил он сам, чтобы играть на скрипке в совершенстве. Сейчас у Генри, по его словам, рок-группа и даже появился спонсор. Найти группу и узнать, чем она сейчас занимается, «Секрету фирмы» не удалось.
Другой портал, на котором можно найти помощь в продаже души, — «официальный сайт ордена ”Темная вершина”». На сайте есть список известных людей, якобы продавших душу дьяволу. В нём Адольф Гитлер, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Джо Байден, Дональд Трамп, Бритни Спирс, Мадонна и Михаил Ходорковский. Правда, доказательств, что эти люди имеют отношение к Сатане, нет.
О том, что популярные люди не могли добиться славы просто так, говорят не только члены ордена «Темная вершина». Например, в продаже души некоторые подозревают Ольгу Бузову. «Что за странные пассы пальцами она постоянно делает? Некоторые утверждают, что это традиционный сатанинский знак», — отмечал журналист телеканала Ю.
Некоторые селебрити сами подыгрывают таким разговорам. Певица Граймс из Канады (девушка Илона Маска) в мае 2020 года выставила на продажу часть своей души. Она предполагала продать «товар» за $10 млн, но затем предложила потенциальным покупателям самим назвать цену. Состоялась ли сделка — неизвестно.
Представители ордена «Темная вершина» утверждают, что за последние годы «собрали» больше 5000 душ. Они предлагают три пакета услуг по помощи в сбыте души:
Корреспондентка «Секрета фирмы» выбрала бесплатный вариант. На почту пришёл текст договора и подробные инструкции, как связаться с нечистым (как известно, iPhone у него нет, поэтому придётся прибегнуть к помощи магии)
Получить комментарии у ордена «Темная вершина» не получилось, как и дозвониться до его главы — верховного жреца и мага Бориса Шабрина под псевдонимом Fose. Несколько лет назад издание Readovka рассказало, как этот интернет-жрец обманул жительницу Смоленска. Женщина решила продать душу в обмен на финансовую независимость.
По инструкции, договор о продаже души следовало написать кровью, а затем отправить оригинал по почте. Когда клиентка сделала все, что от неё требовалось, ей неожиданно объявили: «Товар не соответствует предъявляемым к нему требованиям, в результате чего сделка по исполнению пожеланий практически аннулируется».
Чем душа женщины оказалась плоха, неизвестно, но для того, чтобы исцелить душу, женщине предложили посещать особые магические сеансы. За каждый нужно было заплатить от 5000 до 30 000 рублей.
Чаще всего «помощники» денег за помощь в продаже души не берут — а вот остальные, сопутствующие услуги чаще всего оказывают уже платно. Получается рабочая бизнес-схема: одна услуга даром (в качестве промоакции), остальные — за вознаграждение. Например — возвращение души, если человек передумал.
«Возврат души может стоить и чисто символической суммы, а может, и существенных финансов, всё зависит от случая и ситуации каждого конкретного человека, — пишет админ одного из пабликов “ВКонтанте” по продаже душ. — Оценивается стоимость каждым экспертом в каждом отдельном случае индивидуально».
«С уважением, Орден иллюминатов»
В отличие от «Темной вершины», представители другой организации, тоже помогающие сбыть душу нечистому, куда охотнее отвечали на вопросы. Речь идёт про «Орден иллюминатов».
Иллюминаты и правда существовали. Орден возник в Баварии в конце XVIII века. Буквальный перевод слова «иллюминат» на русский — «озарённый». Организация должна была заниматься тайным построением просвещенного общества, в котором не было бы невежества и тирании. Но в конце концов иллюминатов разогнали власти, а их лидера выслали из Баварии.
На российском сайте организации, которая называет себя «Орденом иллюминатов», сказано, что там любой, кто хочет продать душу, может получить помощь. Иллюминаты готовы помочь провести ритуал, правда, детали раскрывать не готовы.
«Скажем лишь, что делается это через вызов Демона высшего порядка, — туманно пишут на сайте организации. — В зависимости от ваших желаний, выбирается Демон для проведения ритуала. Демон — это посредник со стороны Тёмных Сил (Дьявола), жрецы — с вашей стороны. В зависимости от того, что за Демон будет выбран конкретно для вас, будет назначена посильная жертва, которую вам нужно будет принести этому Демону, дабы получить Его покровительство и согласие Тёмных Сил на проведение сделки с вами».
Корреспондентка «Секрета фирмы» написала иллюминатам от лица 23-летней девушки Оксаны, которая решила продать душу из-за проблем с учёбой, работой и личной жизнью. В тот же день нам ответил мужчина по имени Дмитрий Мамонов — очевидно, представитель «Ордена иллюминатов».
Он немедленно сообщил, что для «Оксаны» «продажа души — идеальный вариант», потому что сделка с Дьяволом может дать «поразительный результат в самые сжатые сроки».
«Вы абсолютно правильно поступили, что написали нам — и сделали это очень вовремя, потому что Великий (очевидно, Дьявол. — Прим. ред.) почти набрал нужное количество душ для победы Тёмной армии над светом. Ваша душа будет одной из последних и решающих. Продажа души — непростое решение, тем более в наше время. Тем не менее вы можете быть уверены, что орден иллюминатов безупречно проведёт эту сделку», — написал Мамонов.
Если заключить договор купли-продажи с нечистым с помощью Дмитрия и его коллег, полагается бесплатный бонус: возможность вступить в орден и совершенствоваться в чёрной магии.
На вопрос, что потребуется для проведения ритуала, Дмитрий ответил, что ритуал проводить пока рано — для начала надо «провести диагностику и оценку стоимости души». Диагностика бесплатная, так как «демоны заинтересованы» в скупке душ. Для её проведения Дмитрий предложил выслать фото, полное имя и фамилию и дату рождения.
Один нюанс: несмотря на то что все ритуалы и диагностики проводятся бесплатно, платить продавцу души все-таки придётся. Убедившись, что душа «Оксаны» имеет ценность и за неё можно просить всё, что угодно, Дмитрий сообщил, что потребуется 3666 рублей на откуп демону — то есть на животное для жертвоприношения. «Договор заключается на крови. Он вступает в силу сразу после подписания. Просить можно всё что угодно в пределах разумного — материальные блага, власть, здоровье, славу и т. д.», — добавил Мамонов.
Названная «Секрету фирмы» сумма в 3666 рублей, по-видимому, одна из самых низких. Корреспонденту «Правмира» другой посредник сообщил, что нужно заплатить 8000 — они должны были якобы пойти на материалы для проведения ритуала.
Маркетплейсы человеческих душ
Далеко не все желающие заключить договор с дьяволом обращаются за помощью к посредникам. Некоторые пытаются продать душу самостоятельно. И не обязательно дьяволу — любому желающему. По-настоящему большой выбор можно найти на одном из сайтов — базе по поиску доноров. Помимо душ здесь продают почки, печень, костный мозг, волосы и даже девственность.
Разброс цен на сайте большой. Кажется, единой системы оценки душ не существует и здесь, и каждый оценивает свой «товар» как хочет:
«Чистая, целомудренная душа, недорого. Если возьмёте до 15.12.2020 — скидка 50%. Душа чистая, ничем не очернена». Цена вопроса — 1000 рублей.
«Продам душу за 45 млн рублей. Тяжких грехов нет, не судим! Оплата сразу, вся сумма наличными в рублях, без рассрочек и т. д.!» — пишет 32-летний мужчина из Мытищ.
«Продам чистую безгрешную душу. Девственник. Возраст (если это важно) — 19. Грехов нет. Всю жизнь верил в бога, но сейчас понадобился доход. Плату возьму переводом на карту или акциями Apple». Цена вопроса: 6 000 000 рублей.
«Продам душу!!! Некрещёная, не пью, не курю. Правда, не девственная. Продать хочу потому, что устала от своей жизни, хочу жить счастливо и богато. С ценой можем договориться».
«Продам душу с 50%-й скидкой, — сообщает 50-ти летняя пользовательница. — Очень хорошая, но нервная душа. Училась в медицинском. Хорошая инвестиция в будущее. Всегда готова к новым испытаниям. Доставка за ваш счёт». Цена вопроса — 1000 рублей.
«Нужно мне всего-навсего 10 000 000 рублей. Вполне оправданная сумма, соответствующая качеству предложенного. Давайте только без извращений, мошенников, приколистов и прочего мусора».
Автор одного из объявлений — 19-летняя девушка Анастасия из Краснодара, продающая «чистую безгрешную душу». За товар она хочет получить всего 10 000 рублей. На вопрос, почему девушка решилась продать душу, Анастасия ответила «Секрету»: «Меня сподвигла на этот поступок любовь к зеленушке (деньгам. — Прим. “Секрета”)!»
Другой продавец души в разговоре с «Секретом» оказался более разговорчив. Мужчина из Абакана решил продать душу из-за «плохого материального положения»: он вышел на свободу после 12-летнего тюремного срока в колонии строгого режима (осудили за убийство). «Не совсем всё плохо, у меня есть родственники, крыша над головой, но вот денег на квартиру, автомобиль — этого всего нет», — сказал он.
Мужчина добавил, что в интернете «очень много мошенников», которые сами пытаются нажиться на продавцах душ. Например, предлагают фальшивые биткоины, «разводят на видеозапись с грехами, а потом просят 10 000 рублей, чтобы видео не опубликовали на YouTube».
Впрочем, серьёзные предложения купить душу тоже поступают, но редко. В мае мужчине предложили заплатить 150 000 рублей: сказали, душа была нужна для языческого обряда. Сделка должна была пройти так: продавец получает половину вознаграждения и записывает видео, в котором подтверждает, что продал душу такому-то человеку. После этого покупатель переводит вторую половину обещанных денег.
Продать душу в тот раз не получилось: у собеседника «Секрета» случился форс-мажор — какой, он не стал уточнять — и контакт покупателя был потерян. Больше предложений купить душу не поступало.
На вопрос, как пришла идея заработать таким необычным способом, мужчина ответил: «Продавал почку и там увидел то, что можно продать душу. Почку не продал: тоже попадались одни мошенники».
Продажа душ законом не карается?
Если продавец своей души в здравом рассудке готов заплатить комиссионные по гражданско-правовому договору за посредничество в заключении сделки с Чёртом, Люцифером или Дартом Вейдером, привлекать кого бы то ни было к административной и даже уголовной ответственности преждевременно.
Чтобы обвинить человека, выдающего себя за служителя оккультных сил либо искренне верящего в собственную связь с потусторонним миром, важно установить, на что именно был направлен умысел данного лица. И потом ещё суметь доказать это в суде.
Отправной точкой здесь являются права человека, условно назовем, «желающего продать свою душу». Не будем разбираться в причинах принятия решения и действительной необходимости для индивидуума совершения данного ритуала. Это поле для психологов или даже психиатров.
Спрос рождает предложение и в сфере прикладной демонологии, как бы странно это ни звучало. Но если театральная постановка, соответствующая по уровню задействованных актеров и дороговизне реквизита кошельку страждущего или страждущей, не вредит жизни, здоровью и соответствует желанию заказчика, такая услуга не вызывает вопросов со стороны закона.
Ну, разве что со стороны налогового инспектора: если посредник Сатаны не зарегистрируется как ИП или самозанятый либо создаст фирму «Рога и копыта» (вот и появился наконец второй смысл легендарного названия для фирмы-однодневки).
По каким кодам ОКВЭД проводить подобного рода услуги и возможна ли добровольная сертификация вызова Антихриста в Росстандарте — тема для отдельной статьи.
Впрочем, далеко не всем посредникам по продаже душ удаётся избежать ответственности за мошенничество. В августе 2020 года во Владивостоке задержали 18-летнего молодого человека. Полиция заявила, что юноша обманул свою 16-летнюю знакомую: он сообщил, что за вознаграждение готов помочь ей «продать душу дьяволу».
Как и другие посредники по продаже душ, юноша пообещал наивной девушке, что у неё будет возможность попросить у Тёмных Сил исполнения трёх желаний. Он попросил 12 000 рублей: 6000 за информацию, 5000 — за материал для обряда, тысячу — за работу.
Правда, на этом «помощник» не остановился. Он убедил девушку сдать в ломбард золотые украшения — якобы нельзя носить золото, если переходишь на сторону нечистого — и перевести ему деньги, а потом забрал у неё ноутбук и телефон (хотел помочь стереть общую переписку, а потом «забыл» отдать).
В итоге девушка потеряла в общей сложности 93 000 рублей. Молодого человека задержали после того, как его клиентка во всем созналась матери, а та обратилась в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». По ней «помощнику» грозит до пяти лет тюрьмы.
Впрочем, задержание за помощь в продаже души — скорее исключение, чем правило. Возможно, на это и расчёт: тот, кто пытается решить жизненные проблемы с помощью высших сил, едва ли пойдёт писать заявление во вполне себе земной отдел полиции.