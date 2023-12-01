Из кадета хотят сделать монаха. Что известно о младшем сыне Дмитрия Певцова

«Я был бы рад, если бы он стал монахом. Там, в церкви, проще всего прийти к Богу. В миру жить по заповедям сложно», — отмечал артист.

Старший сын Певцова Даниил был актёром и ушёл из жизни в 2012 году.

А младший Елисей пока, судя по всему, в келью пока не собирается. Недавно отец показал повзрослевшего юношу. Светловолосый мальчик оказался удивительно похож на свою маму. С ней он снялся в передаче, посвящённой юбилею Галины Волчек.