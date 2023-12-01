Из кадета хотят сделать монаха. Что известно о младшем сыне Дмитрия Певцова
Седьмого августа 2007 года в семье актёров Дмитрия и Ольги Певцовых появился на свет ребёнок, которому дали необычное имя Елисей. Родители не захотели, чтобы сын продолжал их династию, и отдали мальчика в кадетский корпус. В 2019 году Елисей принял присягу в Зале славы парка Победы на Поклонной горе. Но Дмитрий Певцов говорил, что мечтает отдать ребёнка в монахи.
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«Я был бы рад, если бы он стал монахом. Там, в церкви, проще всего прийти к Богу. В миру жить по заповедям сложно», — отмечал артист.
Старший сын Певцова Даниил был актёром и ушёл из жизни в 2012 году.
А младший Елисей пока, судя по всему, в келью пока не собирается. Недавно отец показал повзрослевшего юношу. Светловолосый мальчик оказался удивительно похож на свою маму. С ней он снялся в передаче, посвящённой юбилею Галины Волчек.