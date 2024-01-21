Хейт, буллинг, троллинг. Разбираемся, как отличить одно от другого
Хейт (перевод с англ. hate — «ненависть») — сленговое понятие, означающее проявление ненависти к какой-либо деятельности человека: профессиональной, творческой или даже бытовой, а также к нему лично (в том числе внешности, нации). Словить хейт от общества можно даже после одной неосторожно брошенной фразы. Чаще всего он проявляется в интернете.
Буллинг (от англ. bullying — «запугивание», «издевательства», «дедовщина») — это систематическая травля человека, которая может выражаться в оскорблениях, издёвках, демонстративном игнорировании, причинении физического вреда. С этим часто сталкиваются школьники. Так, о систематической школьной травле из-за лишнего веса в одном из интервью рассказывал танцор Дмитрий Красилов (Пухляш).
Отличительная черта буллинга — сговор против какого-то одного человека, и часто у сговорившихся есть предводитель. Буллинг может совершаться в режиме онлайн (кибербуллинг), но и там комментарии становятся спланированной акцией. Хейтеры же обычно действуют независимо друг от друга.
Впрочем, эти понятия тесно связаны, и есть мнение, что хейт — всего лишь разновидность буллинга.
Именно к травле, буллингу, а не просто хейтерству стоит отнести ситуацию с телеведущей Региной Тодоренко в 2020 году, которая неосторожно высказалась по поводу жертв домашнего насилия в стиле «сами виноваты». Люди писали комментарии, чтобы осудить её поступок, а не просто из ненависти, желания унизить и тем более не из-за зависти, как это обычно бывает с хейтерами.
Троллинг — это умышленное высмеивание человека с целью вывести на эмоции и получить удовольствие от этого процесса. «Тролли» часто не имеют личной неприязни к объекту троллинга в обличие от хейтеров.
Троллить люди могут как онлайн, так и офлайн, причём в реале это делают даже в собственной семье — как правило, в максимально безобидных формах. Да и в онлайне часто троллят неопределённую группу людей с целью просто посмеяться: например, выкладывают картинку с изображением угла в 89 градусов, чтобы поддеть перфекционистов, обожающих всё ровное.
Эффективная коммуникация с хейтерами, буллерами и троллями иногда просто невозможна, потому что основные её принципы невыполнимы:
- заинтересованность обеих сторон в получении результата;
- желание слушателя понять информацию;
- уважение к спикеру, отсутствие сомнений в его профессиональных компетенциях.
У нападающих же основная цель — задеть чувства другого человека.
Маркетолог и эксперт по продажам Наталья Курочкина советует:
- использовать юмор и лёгкую иронию — это снизит негатив;
- не спорить — вряд ли получится доказать правоту разгневанному человеку, так можно нарваться на ещё большую волну ненависти;
- не грубить, не переходить на личности и держаться в рамках правового поля;
- не менять своего мнения из-за появления хейта — если есть уверенность в своей правоте и экспертности.
Блокировать хейтеров можно, если он перешёл всяческие границы и нет никаких сил ему отвечать. Но важно не путать хейт с конструктивной критикой и обратной связью, пусть и выраженной в крайне гневной форме.