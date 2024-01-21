Хейт, буллинг, троллинг. Разбираемся, как отличить одно от другого

Именно к травле, буллингу, а не просто хейтерству стоит отнести ситуацию с телеведущей Региной Тодоренко в 2020 году, которая неосторожно высказалась по поводу жертв домашнего насилия в стиле «сами виноваты». Люди писали комментарии, чтобы осудить её поступок, а не просто из ненависти, желания унизить и тем более не из-за зависти, как это обычно бывает с хейтерами.

Троллинг — это умышленное высмеивание человека с целью вывести на эмоции и получить удовольствие от этого процесса. «Тролли» часто не имеют личной неприязни к объекту троллинга в обличие от хейтеров.

Троллить люди могут как онлайн, так и офлайн, причём в реале это делают даже в собственной семье — как правило, в максимально безобидных формах. Да и в онлайне часто троллят неопределённую группу людей с целью просто посмеяться: например, выкладывают картинку с изображением угла в 89 градусов, чтобы поддеть перфекционистов, обожающих всё ровное.

Эффективная коммуникация с хейтерами, буллерами и троллями иногда просто невозможна, потому что основные её принципы невыполнимы:

заинтересованность обеих сторон в получении результата;

желание слушателя понять информацию;

уважение к спикеру, отсутствие сомнений в его профессиональных компетенциях.

У нападающих же основная цель — задеть чувства другого человека.

Маркетолог и эксперт по продажам Наталья Курочкина советует:

использовать юмор и лёгкую иронию — это снизит негатив;

не спорить — вряд ли получится доказать правоту разгневанному человеку, так можно нарваться на ещё большую волну ненависти;

не грубить, не переходить на личности и держаться в рамках правового поля;

не менять своего мнения из-за появления хейта — если есть уверенность в своей правоте и экспертности.

Блокировать хейтеров можно, если он перешёл всяческие границы и нет никаких сил ему отвечать. Но важно не путать хейт с конструктивной критикой и обратной связью, пусть и выраженной в крайне гневной форме.