Когда закончится нефть? 5 фактов о «чёрном золоте»

Нефть — важный для России ресурс. А цена на него — ещё важнее. Чем дороже нефть, тем, как правило, крепче руль и ниже инфляция. Но много ли мы знаем об этом рынке? Публикуем подборку интересных фактов о стратегически важном для Российской Федерации сырье и мировом рынке нефти.