Истории
Опубликовано 04 февраля 2024, 08:40
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Когда закончится нефть? 5 фактов о «чёрном золоте»

Нефть — важный для России ресурс. А цена на него — ещё важнее. Чем дороже нефть, тем, как правило, крепче руль и ниже инфляция. Но много ли мы знаем об этом рынке? Публикуем подборку интересных фактов о стратегически важном для Российской Федерации сырье и мировом рынке нефти.
Когда закончится нефть? 5 фактов о «чёрном золоте»
© atlascompany / Freepik

  • В тройку лидеров стран, кто добывает нефть, входят США, Саудовская Аравия и Россия. Основные потребители «чёрного золота» — США, Китай и Индия.

  • Нефть продают в баррелях — это без малого 159 литра. По объёму это примерно бочка, поэтому нередко говорят: «Бочка нефти сегодня стоит $80», имя в виду баррель.

  • Доля нефтегазовых расходов в бюджете РФ составляет 28%.

  • Запасов нефти в стране при текущей добыче хватит на 59 лет, говорил в 2021 году глава Минприроды РФ Александр Козлов.

  • В рамках экономических санкций ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть. В ответ Москва заявила, что не будет за свой счёт оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. По факту углеводороды из России торгуются гораздо выше установленных $60 за баррель.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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