Когда закончится нефть? 5 фактов о «чёрном золоте»
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В тройку лидеров стран, кто добывает нефть, входят США, Саудовская Аравия и Россия. Основные потребители «чёрного золота» — США, Китай и Индия.
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Нефть продают в баррелях — это без малого 159 литра. По объёму это примерно бочка, поэтому нередко говорят: «Бочка нефти сегодня стоит $80», имя в виду баррель.
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Доля нефтегазовых расходов в бюджете РФ составляет 28%.
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Запасов нефти в стране при текущей добыче хватит на 59 лет, говорил в 2021 году глава Минприроды РФ Александр Козлов.
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В рамках экономических санкций ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть. В ответ Москва заявила, что не будет за свой счёт оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. По факту углеводороды из России торгуются гораздо выше установленных $60 за баррель.