Либеральный кандидат в президенты. 10 фактов про Григория Явлинского
Основатель партии «Яблоко» за свою жизнь уже три раза баллотировался в президенты РФ. Поговаривают, что в 2024 году он снова выдвинет свою кандидатуру. Сам он говорит, что его волонтёры уже собирают подписи за его выдвижение. Рассказываем в 10 фактах о том, кто такой Григорий Явлинский.
1
Родился в городе Львове на западе Украины. Его отец в годы Гражданской войны остался сиротой, беспризорничал, затем окончил летную школу и участвовал в ВОВ. Мама с отличием окончила химический факультет Львовского университета, работала преподавателем химии в институте.
2
Явлинский был лидером в классе, часто ввязывался в драки. При этом любил читать и играл на фортепиано. Увлекался творчеством The Beatles, профессионально занимался боксом и выигрывал турниры (дважды был чемпионом Украины в своём весе).
3
В 1980-е Явлинский был заведующим сектором тяжёлой промышленности в НИИ труда. Однажды он написал доклад, в котором призвал дать промышленности экономическую свободу либо возвращаться к жёстким методам сталинских времен.
4
Во время перестройки политик разработал программу трансформации советской экономики в рыночную под названием «500 дней». Её одобрил Верховный Совет РСФСР, поддержала большая часть глав советских республик, однако ходу ей не дали. На пути встал в том числе будущий первый президент РФ Борис Ельцин.
5
Ельцин рассматривал кандидатуру Явлинского на пост премьер-министра России, но в итоге сделал выбор в пользу Егора Гайдара.
6
На самых первых выборах в Госдуму за партию Явлинского проголосовали свыше 4,2 млн человек (7,86% от общего количества голосов). «Яблоко» получило 27 мандатов. Однако с каждым годом процент голосов за партию снижался.
7
Явлинский всегда придерживается позиции миротворца: ратовал за вывод войск из Чечни, вёл переговоры с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.
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В 2008 году Явлинский сложил с себя полномочия главы «Яблока» и ушёл преподавать в Высшую школу экономики (ВШЭ).
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Его соратники рассказывают, что политик знает множество анекдотов, за что его иногда называют «Жириновским для интеллигенции».
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В 2018 году Григорий Явлинский в очередной раз баллотировался на выборах в президенты. Он представил программу «Дорога в будущее», где предлагал наладить отношения с ЕС и США, ввести пакет экономических реформ, направленных на поддержку частной собственности, малого и среднего бизнеса. Явлинский набрал 1,05% голосов, заняв пятое место.
Материал на писан по открытым источникам.