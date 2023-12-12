От тюрьмы до Госдумы: 10 удивительных фактов о Марии Бутиной

1

Поступила в Алтайский государственный университет на факультет политологии и окончила вуз с красным дипломом. В 23 года Мария продолжила обучение и стала аспиранткой родного вуза. «Она была профессионально ориентирована, чётко видела себя в политической сфере», — отмечала один из преподавателей Марии.

2

На втором году обучения стала заниматься общественной деятельностью — организовала клуб по дебатам, участвовала в избирательных кампаниях, а потом стала самой молодой студенткой в России, которую избрали в региональную общественную палату и доверили руководить пресс-службой.

3

С раннего детства Мария увлекалась оружием и умела стрелять из пистолета — этому её учил отец. Поэтому неудивительно, что в 2010 году Бутина создала Алтайскую краевую организацию «Общественная безопасность и порядок», а через год возглавила межрегиональную организацию «Право на оружие». Вскоре это движение стало общероссийским.

4

В 2011 году Мария переехала в Москву. В столице девушка организовала работу рекламного агентства и благодаря этому смогла познакомиться с некоторыми высокопоставленными людьми. Одним из них был первый вице-спикер Совета Федерации (а ныне заместитель председателя Банка России) Александр Торшин. Спустя некоторое время Бутина стала работать с Торшиным и была его специальным помощником.

5

В 2016 году Бутина по студенческой визе въехала в США. Она поступила в один из вузов Вашингтона — Американский университет. В мае 2018 года она окончила его со степенью магистра в области международных отношений по направлению кибербезопасности.

6

В июле 2018 года Марию задержали в Вашингтоне. Ей выдвинули обвинение по двум пунктам. Во-первых, по версии следствия, Бутина в США работала на благо иностранного государства, но при этом не имела статуса иностранного агента, который в обязательном порядке должен быть зарегистрирован Министерством юстиции. Во-вторых, следствие обвиняло её в шпионаже. По двум этим обвинениям ей грозил тюремный срок до 15 лет.

7

Как утверждало следствие, Бутина якобы «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ» (вероятно, намекая на Александра Торшина), налаживая контакты с «американскими политическими деятелями».

8

26 апреля 2019 года «шпионку» приговорили к 18 месяцам лишения свободы и последующей депортации.

9

В конце 2019 года Бутину пригласили на телеканал RT стать соведущей программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Первый эфир с ней получил название «Молодая кровь!» и был посвящён системе правосудия в США. Бутина рассказывала, что в Америке срок дают за любое касание представителя власти.

10

После освобождения Бутина написала книгу «Тюремный дневник», где рассказала о том, что ей пришлось пережить за решёткой в США. После выхода книги появился одноимённый спектакль, подготовкой которого занимался «Театр на Бутырке».