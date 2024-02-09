Подарки в виде свиньи и маркетинговая буря. Интересные факты о Дне Святого Валентина

Святой Валентин считается покровителем не только влюблённых, но и пчеловодов, а также людей, страдающих от эпилепсии.

Православные верующие 14 февраля молятся святому мученику Трифону — на эту дату приходится день его памяти. Его, как и святого Валентина, казнили во времена преследования христиан.