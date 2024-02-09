Опубликовано 09 февраля 2024, 00:10
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Подарки в виде свиньи и маркетинговая буря. Интересные факты о Дне Святого Валентина
В преддверии Дня святого Валентина мы решили собрать для вас самые интересные и необычные факты об этом празднике. Приготовьтесь удивляться.
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- Святой Валентин считается покровителем не только влюблённых, но и пчеловодов, а также людей, страдающих от эпилепсии.
Православные верующие 14 февраля молятся святому мученику Трифону — на эту дату приходится день его памяти. Его, как и святого Валентина, казнили во времена преследования христиан.
- В XXI веке День святого Валентина «окружили» альтернативные праздники, намеренно не связанные с романтикой. Теперь 13 февраля неофициально отмечают День подруг (Galentine’s Day), а 15-го — День одиноких (Singles Awareness Day).
- За последние годы День святого Валентина, по сути, стал коммерческим праздником, выгодным для бизнеса. Многие фирмы в первой половине февраля проводят разнообразные акции, анонсируют скидки и продумывают специальные предложения, которые поспособствуют привлечению клиентов и росту продаж.
- Традиция празднования Дня всех влюблённых схожа по всему миру вне зависимости от страны. Пары обмениваются валентинками и подарками, а ещё нередко устраивают ужин — в ресторане или дома. А ещё многие выбирают 14 февраля для проведения церемонии бракосочетания.
- Но в некоторых странах есть свои фишки. В Германии в этот день принято готовить подарки в виде свиньи — там она является символом удачи и страсти. На Филиппинах в этот день заключают сотни браков и даже проводят массовые свадьбы.
- Послания ко Дню святого Валентина были популярны ещё в Средние века, но первые валентинки появились только в XV веке. Самой старой известной валентинкой считается стихотворение, написанное герцогом Орлеанским Карлом своей жене ещё в 1415 году. Валентинку он написал в Тауэре, куда его заключили после пленения в битве при Азенкуре. В стихотворении он назвал супругу «своим нежным Валентином». По легенде, несколько лет спустя король Генрих V нанял поэта Джона Лидгейта, чтобы тот написал валентинку его жене, королеве Екатерине Валуа.