Истории
00:10, 28 декабря 2023
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Приговоры выносят до сих пор. Что известно о крупнейшей ОПГ Казани «Суконка»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» породил интерес к позднесоветским организованным преступным группам (ОПГ) Казани. Крупнейшей из них считается «Суконная слобода» («Суконка»). Она появилась в 1970-е, численность банды оценивается в 1300–1500 человек.

Приговоры выносят до сих пор. Что известно о крупнейшей ОПГ Казани «Суконка»
© кадр «Слово пацана»/kinopoisk.ru

Получила название по месту возникновения, микрорайону Суконная Слобода. Расцвет «Суконки», которая поначалу не выделялась среди других группировок, связывают с именем авторитета Марсиана Якупова («Марсик»).

По данным правоохранителей, банда занималась почти всеми видами криминального бизнеса, но в основном крышевала розничную торговлю.

Участники ОПГ могли и легально работать, но им запрещалось «прислуживать» — например, быть официантами. Члены «Суконки» были обязаны участвовать в совместных спортивных тренировках и занятиях по единоборствам.

Приговоры членам этой ОПГ продолжают выносить по сей день, одни из недавних — в 2019 году, за погромы в местном ТЦ и на рынке, и в 2021 году, за покушение на убийство.

«Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью проводят все необходимые мероприятия по разобщению формирования "Суконка"»,— сообщали в местном МВД, но о ликвидации группы, по данным местных СМИ, говорить ещё очень рано.

Автор:Фёдор Клён
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