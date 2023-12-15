Самый яркий депутат. 10 фактов про Виталия Милонова

1

Родился в Ленинграде, в семье флотского офицера и учительницы начальных классов. Собирался стать военным, как и его отец, однако в военное училище не попал по состоянию здоровья.

2

В 2015 году Милонов говорил, что мечтает стать священником и политическая деятельность для него — только некий этап.

3

В 1996 году Виталий Милонов женился на Еве Либуркиной. В семье шестеро детей, двое из них приёмные.

4

В 2007 году Милонов стал депутатом петербургского заксобрания по списку партии «Единая Россия». В этом статусе он предлагал наделить эмбрионы гражданскими правами.

5

Милонов владеет иностранными языками: английским и норвежским.

6

В 2016 году в интервью утверждал, что с 2006 года не ругается матом.

7

Доходы Милонова за 2021 год — 9,5 млн рублей. Депутат задекларировал в собственности земельный участок для садоводства, участок под ИЖС, долю в квартире, два автомобиля и мотоцикл.

8

В 2021 году Милонову бросил вызов актёр Никита Джигурда, и депутат принял участие в боксёрском поединке — но проиграл. Политик отметил, что на ринг выходил в первый раз, перчаток никогда в жизни не надевал: «Результат был ожидаем. Главное, что не испугался».

9

В ноябре 2023 года Милонов назвал Ленина «великим злодеем» и призвал похоронить его — как бывшего главу государства, а не хранить в центре столицы как музейный экспонат.

10

Милонов последовательно громит осознанную бездетность: так, он предлагал приравнять чайлдфри к экстремистам.

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