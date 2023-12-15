Самый яркий депутат. 10 фактов про Виталия Милонова
Виталий Милонов работает в Госдуме в 2016 года, но получил федеральную известность ещё раньше, когда был депутатом в Санкт-Петербурге. Он прославился непримиримой позицией по отношению к абортам и другим нескрепным вещам. Рассказываем о самых интересных фактах из его биографии.
1
Родился в Ленинграде, в семье флотского офицера и учительницы начальных классов. Собирался стать военным, как и его отец, однако в военное училище не попал по состоянию здоровья.
2
В 2015 году Милонов говорил, что мечтает стать священником и политическая деятельность для него — только некий этап.
3
В 1996 году Виталий Милонов женился на Еве Либуркиной. В семье шестеро детей, двое из них приёмные.
4
В 2007 году Милонов стал депутатом петербургского заксобрания по списку партии «Единая Россия». В этом статусе он предлагал наделить эмбрионы гражданскими правами.
5
Милонов владеет иностранными языками: английским и норвежским.
6
В 2016 году в интервью утверждал, что с 2006 года не ругается матом.
7
Доходы Милонова за 2021 год — 9,5 млн рублей. Депутат задекларировал в собственности земельный участок для садоводства, участок под ИЖС, долю в квартире, два автомобиля и мотоцикл.
8
В 2021 году Милонову бросил вызов актёр Никита Джигурда, и депутат принял участие в боксёрском поединке — но проиграл. Политик отметил, что на ринг выходил в первый раз, перчаток никогда в жизни не надевал: «Результат был ожидаем. Главное, что не испугался».
9
В ноябре 2023 года Милонов назвал Ленина «великим злодеем» и призвал похоронить его — как бывшего главу государства, а не хранить в центре столицы как музейный экспонат.
10
Милонов последовательно громит осознанную бездетность: так, он предлагал приравнять чайлдфри к экстремистам.
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