«Снежная королева» фигурного катания: 10 фактов про скандальную Этери Тутберидзе

Именно с приходом Тутберидзе в российском женском одиночном началась эра чемпионства, тогда как до этого оно переживало долгий спад: до Юлии Липницкой в 2014-м, например, россиянка брала «золото» чемпионата Европы только в 2006 году.

Тутберидзе редко публично хвалит учеников, за что удостоилась прозвища «Снежная королева».

В 4 года попросила маму отдать её в школу фигурного катания. Сначала Этери занималась одиночным катанием, но после травмы позвоночника и долгого восстановления перешла в танцы на льду, хотя для неё это «было унизительно».

Закончив спортивную карьеру, Тутберидзе танцевала в шоу «Российский балет на льду», а в 1994-м уехала на гастроли в США. Там она жила впроголодь в приюте для нищих.

В 1998-м Этери вернулась в Россию: по её словам, в США она не чувствовала себя на своём месте. Но дома её, кроме семьи, никто не ждал: она получила множество отказов в работе, так что сначала ей пришлось трудиться на надувных катках цирков на льду на Таганке и в Братеево.

В 2013-2022 годах была старшим тренером отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70». Именно там, на катке в столичном Беляево, Этери вырастила всех своих олимпийских чемпионок.

Отец Этери — грузин, мать — армянка, но ни на грузинском, ни на армянском в семье не разговаривали.

У Этери есть дочь, Диана Дэвис, которую она родила в США. Об отце ребёнка достоверно ничего не известно. Диана занимается танцами на льду в паре со своим мужем, Глебом Смолкиным. Из сборной России Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.

С 2016 по 2024 годы на чемпионатах России побеждали только ученицы Этери, а в 2019-2022 годах (четыре года подряд) фигуристки ТШТ брали весь пьедестал.