Женская доля. За что в России критикуют феминизм

Часто звучат голоса, что феминизм нужен тем странам, где права женщин по-прежнему ущемляют религия и государство, но не в России — мол, равноправие в целом достигнуто и бороться не за что и не с кем.

В Госдуме даже предлагали рассмотрят проект о признании феминизма экстремистской идеологией. Разработкой соответствующего законопроекта занимался депутат «Единой России» Олег Матвейчев. Он аргументировал свое предложение тем, что «практически все феминистки в России выступили против СВО и являются агентурой Запада».

Коллеги по Госдуме эту инициативу быстро признали «большой дурью». «Глупее закона я не видела. — высказалась глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. — У нас недавно, в декабре прошлого года, председатель правительства Михаил Мишустин подписал даже национальную стратегию России в интересах женщин. Он что, тоже феминист радикальный с точки зрения Матвейчева?»

В некоторых странах даже стали появляться движения, которые выступают против феминизма. В России таким можно считать признанное экстремистским «Мужское государство», продвигавшее идеи патриархата. Его сторонники травили и преследовали феминисток.