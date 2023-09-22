3 любимые фразы мошенников. Кладите трубку, как только услышите одну из них

Главные фразы аферистов

Проблемы у близкого человека

Если услышите в трубке что-нибудь про то, что ваш родственник якобы попал в беду, не спешите паниковать и «решать проблему». Кем бы ни представлялся ваш собеседник, фразы про серьёзные проблемы у близких — типичный признак работы аферистов.

Что сообщают мошенники? Что близкий человек попал в ДТП, в больницу, иногда даже звонят и говорят от его имени, рассказала агентству «Прайм» Мери Валишвили. Шокированная жертва (как правило, преклонного возраста) спешит перевести деньги или передать их курьеру, чтобы «спасти» дорогого человека.

Полиция рассказывала о таком случае: пенсионерке позвонил «адвокат потерпевшего» и заявил, что её сын, будучи пешеходом, спровоцировал аварию. В результате водитель попал в реанимацию, и, чтобы не было проблем, попросил перевести ему 300 000 рублей. Женщина повелась.

«Сохраняйте спокойствие, сбросьте звонок и сами перезвоните тому человеку, от имени которого было сообщение », — посоветовала Валишвили.

Это службы безопасности банка / Центробанка

Про звонки из «службы безопасности банка» существует уже куча шуток и мемов. И всё равно люди на это покупаются. Кстати, звонят не только из «банков», вариации могут быть разные — из Центробанка, из МВД, ФСБ и даже Главного разведывательного управления (ГРУ).

Жертву убеждают в наличии проблемы, а дальше идут аферисты говорят: «Продиктуйте номер банковской карты», «Продиктуйте код из смс-уведомления»… Иногда действуют «в лоб», но бывает, человека часами изводят якобы решением его проблемы. Для этого устраивают целые телефонные спектакли — из банка соединяют с ЦБ, потом с МВД, имитируют проведение расследования и т.д.

« Сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения , а тем более коды подтверждения банковских операций», — напомнила эксперт.

Никому не сообщайте об этом разговоре

Как только собеседник просит вас не разглашать содержание разговора третьим лицам, можете спокойно класть трубку.

«Сразу вспомните: когда вы обращаетесь по официальным номерам банка или иных организаций, вас сразу предупреждают – в целях безопасности все разговоры записываются», — отметила Валишвили.

То есть разговоры граждан с представителями банков и официальных ведомств по определению не могут быть конфиденциальными. Проговаривая фразу о «секретности», мошенник старается убить одним выстрелом двух зайцев:

запугать свою жертву;

оградить жертву от обсуждения проблемы с близкими или реальными сотрудниками банка, которые сразу же вразумят её и объяснят, что она говорила с аферистами.

Что делать, если звонят и молчат

Бывает, что вам звонят мошенники и вообще ничего не говорят. На самом деле это звонит не человек, а специальная программа для автообзвона. Её цель — проверить, актуален ли ещё номер. У аферистов есть свои базы номеров, и их приходится регулярно обновлять.

Поэтому самое лучшее решение — это не брать трубку сразу, объяснил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв в беседе с «Газетой.Ru». Пусть первый вызов останется без ответа.

Иногда после принятия вызова можно услышать одну фразу, произнесённую женским голосом. Если ответить что-то, звонок сразу прервётся. Это тоже работает программа — просто она более усовершенствована по сравнению с «молчащей» в трубку. Ни в коём случае не перезванивайте на такой вызов. Перезвон даст мошенникам понять, что потенциальная жертва доверчива.

Как нельзя отвечать на вызов с неизвестного номера

Также эксперта не советуют отвечать на звонки с неизвестного номера словом «да». Его могут записать, а потом использовать для подтверждения личности клиента в банке или совершения операций по счёту. Лучше говорить короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да »и «нет».

Ещё у некоторых возникает соблазн поиздеваться над мошенниками. Некоторые даже выкладывают в интернет свои остроумные издёвки. Ранее мы объясняли, почему троллить телефонных аферистов — не лучшая затея.