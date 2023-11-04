4 верных способа сэкономить на такси. Вот теперь заживём

С началом холодов и уж совсем мерзопакостной погоды всё меньше хочется прогуливаться пешком до остановки и торчать там на ветру и под дождём в ожидании автобуса. Но и за такси отдавать последнюю почку не хочется, поэтому положение становится совсем печальным. Однако, оказывается, есть 4 правила, как можно сбить цену на поездку, и рассказали о них в самих агрегаторах.