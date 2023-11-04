03:00, 04 ноября 2023
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4 верных способа сэкономить на такси. Вот теперь заживём
С началом холодов и уж совсем мерзопакостной погоды всё меньше хочется прогуливаться пешком до остановки и торчать там на ветру и под дождём в ожидании автобуса. Но и за такси отдавать последнюю почку не хочется, поэтому положение становится совсем печальным. Однако, оказывается, есть 4 правила, как можно сбить цену на поездку, и рассказали о них в самих агрегаторах.
Любителям чего подешевле представители компаний-перевозчиков посоветовали:
- Искать в Сети акции и промокоды на скидки, проверить условия кешбэк-программ у банка, там часто бывает категория «Такси» или партнёрские договорённости.
- Заказывать в приложении, а не по телефону.
- Выбирать оживлённые и заселённые места для посадки и высадки — дорога из или в промзону обойдётся дороже.
- Избегать пиковых часов:
- в будни это с 6:30 до 9, с 17 до 19 часов, в пятницу вечерний диапазон продлевается до 23 часов;
- в выходные опасное время — вечером.
Между прочим, поездки на такси инвестиционный советник Юлия Питка назвала одной из тихих и бесполезных трат, которые незаметно опустошают кошелёк и не позволяют накопить на дорогую хотелку. Среди этих финансовых ловушек:
- абонентские платы и подписки;
- фастфуд, рестораны, кофе навынос;
- поездки на такси.