А вас попрошу остаться. Сколько должны платить за сверхурочную работу

По закону, переработки не могут длиться дольше 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Каждый час, который сотрудник мог провести дома, но трудится на работе, предприятие оплачивает ему в кратном размере. За первые два часа вознаграждение начисляется не менее чем в полуторном размере, а за каждый следующий — не менее чем в двойном размере.

Если повышенная оплата сотруднику не нужна, то сверхурочная работа может компенсироваться дополнительным временем отдыха.

Если работник сам захотел задержаться на работе, это сверхурочной работой не считается, и работодатель вправе эти часы не компенсировать.