Опубликовано 18 февраля 2024, 00:10
1 мин.
А вас попрошу остаться. Сколько должны платить за сверхурочную работу
Бывает, что вас на работе просят остаться подольше или выйти на смену в свой выходной? Это называется сверхурочная работа, и за неё должны платить. Каждый второй россиянин минимум раз в месяц трудится по вечерам и ночами, по данным сервиса Работа.ру. Но выплаты получают не все. Многие о них просто не знают. Рассказываем, что вы можете потребовать от работодателя.
По закону, переработки не могут длиться дольше 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Каждый час, который сотрудник мог провести дома, но трудится на работе, предприятие оплачивает ему в кратном размере. За первые два часа вознаграждение начисляется не менее чем в полуторном размере, а за каждый следующий — не менее чем в двойном размере.
Если повышенная оплата сотруднику не нужна, то сверхурочная работа может компенсироваться дополнительным временем отдыха.
Если работник сам захотел задержаться на работе, это сверхурочной работой не считается, и работодатель вправе эти часы не компенсировать.