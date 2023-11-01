Агрессивность не так уж плоха. Учёные выяснили, в чём преимущество токсиков

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Journal of Personality and Social Psychology. Эксперименты американских учёных показали, что злые, агрессивные люди лучше справляются со сложными задачами, чем спокойные.

В экспериментах участвовали 1000 человек. Испытуемым показывали изображения, которые вызывали различные эмоции: гнев, радость, печаль и другие. Некоторые картинки вообще никаких особых эмоций не вызывали. После этого участникам предложили решить несколько анаграмм разной сложности.

Анаграмма — это слово или фраза, образованные путём перестановки букв другого слова или фразы. Например, из слова «пенсионерка» легко получится «покраснение». Решить анаграмму значит пересобрать набор букв в изначальное слово.

В общем, рассерженные люди лучше справлялись со сложными анаграммами, чем все остальные. Но простые анаграммы все собирали примерно одинаково. Исследователи говорят, что гнев может заставлять людей быть более настойчивыми в достижении какой-либо цели. Как показал эксперимент, в состоянии агрессии люди тратили больше времени на решение задач и добивались своего.

Но всё равно вечно раздражённых людей вряд ли кто-то захочет брать на работу только из-за этого преимущества. Ведь у агрессии гораздо больше минусов, чем плюсов. Как стать поспокойнее — узнайте здесь.