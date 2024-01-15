Выживание
18:00, 15 января 2024
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Автомобилистам дали советы, на чём можно неплохо сэкономить

Владельцы машин знают, что авто — это постоянные траты. Приходится выкладывать деньги за топливо, страховку, ремонт, обслуживание. Всё вместе — весомая строка расходов. Впрочем, эту сумму можно сократить, если с умом подходить к содержанию машины. Эксперты «СберАвто» рассказали, как водители каждый месяц могут экономить на топливе, техническом обслуживании и многом другом.
Freepik/senivpetro

Freepik/senivpetro

Как сэкономить на топливе

  • водить аккуратно. Отказ от резких ускорений, жёсткого и быстрого торможения («гонка от светофора до светофора») и в целом менее агрессивный подход к управлению позволит экономить на топливе на регулярной основе, а заодно продлит жизнь тормозным колодкам и тормозным дискам;
  • пользоваться круиз-контролем. Он помогает экономить топливо на хорошем покрытии, а также на длинных участках спуска или подъёма;
  • выключать двигатель при длительных остановках, например, на парковке;
  • пользоваться программами лояльности от банков, кешбэком и приложениями, отслеживающими цены на топливо на АЗС;
  • следить за давлением в шинах — неправильные показатели могут привести к перерасходу топлива.

Как экономить на техобслуживании

  • проходить плановое ТО. Регулярные проверки состояния двигателя, фильтров, системы охлаждения и т. д. помогут предотвратить возможные поломки и снизить расходы на ремонт. К тому же недобросовестные работники автосервисов не смогут навязывать вам ненужные работы;
  • вовремя менять воздушный фильтр. Загрязнённый или повреждённый фильтр препятствует подаче воздуха в двигатель, в результате чего прекращается эффективное сжигание топлива и увеличивается его расход.
  • сами выполняйте лёгкий ремонт — поменять стеклоочистители, жидкость в бачке омывателя, предохранители и лампочки в фарах машины можно по видео в интернете.

Как сэкономить на автостраховке

  • изучите условия разных страховых компаний как при первом оформлении, так и при продлении;
  • установка телематического прибора сделает более выгодным полис каско, купленный по специальной страховой программе — можно получить скидку за спокойный стиль вождения;
  • оформите страховку по франшизе — любой ущерб она покрывать не будет, зато защитит от значительных повреждений;
  • ограничьте круг лиц, вписанных в страховку теми, кому действительно может потребоваться машина. Если в списке окажется водитель, попадавший в ДТП по своей вине, можно переплатить за страховку до 50% её стоимости.

Как ещё сэкономить на авто

  • периодически меняйте местами шины автомобиля, если машина оснащена передним приводом. Так протектор всего комплекта шин будет более равномерно изнашиваться;
  • меняйте моторное масло в соответствии с рекомендациями. Если делать это слишком часто или слишком редко, можно навредить двигателю.

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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