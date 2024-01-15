Автомобилистам дали советы, на чём можно неплохо сэкономить

Владельцы машин знают, что авто — это постоянные траты. Приходится выкладывать деньги за топливо, страховку, ремонт, обслуживание. Всё вместе — весомая строка расходов. Впрочем, эту сумму можно сократить, если с умом подходить к содержанию машины. Эксперты «СберАвто» рассказали, как водители каждый месяц могут экономить на топливе, техническом обслуживании и многом другом.