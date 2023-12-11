Банк списал деньги без разрешения? Может быть только 2 причины

С исполнительным листом в банк могут прийти не только приставы, но и лично тот, в пользу кого спишут деньги, отметил юрист. С помощью судебного приказа, как правило, взыскивают долги по кредитам, алиментам или за коммуналку, а также штрафы, добавил он.

Владелец счёта может заранее сделать так, чтобы у него не списали все деньги. Нужно направить в банк заявление о сохранении на счету неприкосновенного минимума. Он равен прожиточному минимуму, пояснил юрист агентству «Прайм».