Банк списал деньги без разрешения? Может быть только 2 причины
Без согласия клиента банк может списать деньги с его счёта только в двух случаях — если есть решение суда или договор. Банк не может отказать при наличии исполнительного листа или судебного приказа. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал, как при этом не остаться вообще без денег на счетах.
С исполнительным листом в банк могут прийти не только приставы, но и лично тот, в пользу кого спишут деньги, отметил юрист. С помощью судебного приказа, как правило, взыскивают долги по кредитам, алиментам или за коммуналку, а также штрафы, добавил он.
Владелец счёта может заранее сделать так, чтобы у него не списали все деньги. Нужно направить в банк заявление о сохранении на счету неприкосновенного минимума. Он равен прожиточному минимуму, пояснил юрист агентству «Прайм».