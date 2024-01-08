Банкам дали месяц, чтобы возвращать россиянам деньги, украденные мошенниками

Когда банк обязан будет вернуть украденные деньги: - если он допустил перевод на мошеннический счёт, который засветился в специальной базе Центробанка; - если банк не уведомил клиента, что с его счетов совершён перевод, на который он не давал согласие; - если клиент потерял карту или ею воспользовались посторонние без его согласия, но только при условии, что клиент уведомил банк об этом (деньги в этом случае вернутся через 60 дней).

По новым правилам банки смогут блокировать переводы на подозрительный счёт на 2 дня и уведомлять об этом клиента. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода.

Кроме того, МВД будет информировать банки о клиентах, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, а те должны будут отключать им доступ к дистанционному обслуживанию.

Ранее россиянам назвали 3 любимые фразы мошенников. Кладите трубку, как только услышите одну из них.