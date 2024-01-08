Банкам дали месяц, чтобы возвращать россиянам деньги, украденные мошенниками
Банки в 2024 году начнут возвращать украденные мошенниками деньги по-новому. Финансовые организации должны будут сделать это в течение 30 дней после того, как получат соответствующее заявление. Правда, не во всех случаях, а только в тех, которые предусмотрены законом. Усовершенствованные правила вступят в силу с 25 июля. Рассказываем, как будет выглядеть возврат.
Freepik/Drazen Zigic
Когда банк обязан будет вернуть украденные деньги: - если он допустил перевод на мошеннический счёт, который засветился в специальной базе Центробанка; - если банк не уведомил клиента, что с его счетов совершён перевод, на который он не давал согласие; - если клиент потерял карту или ею воспользовались посторонние без его согласия, но только при условии, что клиент уведомил банк об этом (деньги в этом случае вернутся через 60 дней).
По новым правилам банки смогут блокировать переводы на подозрительный счёт на 2 дня и уведомлять об этом клиента. За это время человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода.
Кроме того, МВД будет информировать банки о клиентах, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, а те должны будут отключать им доступ к дистанционному обслуживанию.
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