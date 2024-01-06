«Бей или беги». Доктор объяснил, почему люди во время стресса способны на подвиги

Врач-психиатр, психотерапевт и кардиолог Михаил Валуйский объясняет: выделенный надпочечниками адреналин взаимодействует с рецепторами, которые есть на любой клетке — за исключением, наверное, эмали зубов.

«Клетки, получив приказ, начинают делать то, что им положено: бронхи расширяются, сердцебиение учащается, даже кровоток перераспределяется. Крупные сосуды расширяются, а подкожные сжимаются, чтобы уменьшить возможную кровопотерю. Происходит выделение пота и кожного сала, чтобы стать скользкими и вырваться из "когтей". В общем, всё продумано природой», — резюмирует доктор.

После устранения или избежания угрозы организм испытывает некоторое истощение, так как во время стресса нервная система тратит уйму энергии. Может появиться жажда, дрожь в теле, затем выплеск эмоций (слёзы, гнев и т. д.) и сонливость.