Выживание
08:00, 06 января 2024
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«Бей или беги». Доктор объяснил, почему люди во время стресса способны на подвиги

Слышали истории о том, как от страха кто-то перепрыгнул двухметровый забор или руками поднял автомобиль, который придавил близкого человека? Так работает реакция на угрозу «бей или беги». Она выражается в атаке источника опасности либо в попытках избежать контакта с ним.

«Бей или беги». Доктор объяснил, почему люди во время стресса способны на подвиги

© Stable Diffusion

Врач-психиатр, психотерапевт и кардиолог Михаил Валуйский объясняет: выделенный надпочечниками адреналин взаимодействует с рецепторами, которые есть на любой клетке — за исключением, наверное, эмали зубов.

«Клетки, получив приказ, начинают делать то, что им положено: бронхи расширяются, сердцебиение учащается, даже кровоток перераспределяется. Крупные сосуды расширяются, а подкожные сжимаются, чтобы уменьшить возможную кровопотерю. Происходит выделение пота и кожного сала, чтобы стать скользкими и вырваться из "когтей". В общем, всё продумано природой», — резюмирует доктор.

После устранения или избежания угрозы организм испытывает некоторое истощение, так как во время стресса нервная система тратит уйму энергии. Может появиться жажда, дрожь в теле, затем выплеск эмоций (слёзы, гнев и т. д.) и сонливость.

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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