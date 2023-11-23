Беременная — на выход? Могут ли уволить со срочного договора ушедших в декрет россиянок

Если сотрудница, работающая по срочному договору, уходит в декрет, работодатель обязан продлить трудовой договор до окончания отпуска по беременности и родам. И всё это время ей должны выплачивать декретные наравне с работающими на постоянной ставке.

Правда автоматически это не произойдёт, уточняют СМИ: сотрудница должна написать заявление и приложить к нему справку о беременности. А затем по требованию работодателя предоставлять её каждые три месяца.

Но и из этого правила есть исключения. Если женщина замещала другую женщину, ушедшую в декрет, то по возвращении той из декрета срочный договор замещающей сотруднице не продляют. Но работодатель должен будет предложить ей на выбор все существующие вакансии в компании, как соответствующие её квалификации, так и ниже/выше. Только если таких вакансий нет или женщина от всех отказалась, её могут уволить.

Кроме того, гарантии не распространяются на отпуск по уходу за ребёнком. Если срочный трудовой договор истекает в период этого отпуска, работницу могут уволить, и с этого момента она как неработающая будет получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в органах соцзащиты.