Беременная — на выход? Могут ли уволить со срочного договора ушедших в декрет россиянок
Российский трудовой кодекс по базе очень печётся о правах беременных, а трудовая инспекция и суды строго наказывают работодателей, которые их нарушают. Однако многие россиянки работают по срочным трудовым договорам, а они позволяют увольнять гораздо проще, чем с постоянной ставки. Грозит ли это дополнительными трудностями в случае беременности и могут ли таких сотрудниц уволить без суда и следствия?
Если сотрудница, работающая по срочному договору, уходит в декрет, работодатель обязан продлить трудовой договор до окончания отпуска по беременности и родам. И всё это время ей должны выплачивать декретные наравне с работающими на постоянной ставке.
Правда автоматически это не произойдёт, уточняют СМИ: сотрудница должна написать заявление и приложить к нему справку о беременности. А затем по требованию работодателя предоставлять её каждые три месяца.
Но и из этого правила есть исключения. Если женщина замещала другую женщину, ушедшую в декрет, то по возвращении той из декрета срочный договор замещающей сотруднице не продляют. Но работодатель должен будет предложить ей на выбор все существующие вакансии в компании, как соответствующие её квалификации, так и ниже/выше. Только если таких вакансий нет или женщина от всех отказалась, её могут уволить.
Кроме того, гарантии не распространяются на отпуск по уходу за ребёнком. Если срочный трудовой договор истекает в период этого отпуска, работницу могут уволить, и с этого момента она как неработающая будет получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в органах соцзащиты.